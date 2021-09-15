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среда, 15 сентября 2021 14:19

Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос

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Ермак звонил Козаку касательно &quot;вагнеровцев&quot; - Лерос
Президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Внефракционный народный депутат Гео Лерос назвал президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака "соучастниками преступления" по сливу операции по задержанию "вагнеровцев". Об этом нардеп сказал в беседе с политтехнологом Тарасом Березовцом на YouTube.

"По моей информации, Ермак лично согласовал с Зеленским, что он будет звонить Козаку и предупреждать, что боевики в Минске и собираются вылететь.

Лично Ермак звонил Козаку и предупреждал, аргументируя тем, что скоро должен быть обмен пленными и подобная история может испортить его планы", - заявил нардеп.

"Они оба соучастники этого преступления - государственной измены", - сказал Лерос.

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"Он (Зеленський. - Gazeta.ua) глава государства, несет полную ответственность. Я поверю, когда в первые три-четыре месяца президент пытается понять. Но когда спустя два года не понимает, куда катится страна, какие решения в интересах государства принимаются, то какой бы ты сейчас не искал ответ - он это сделал по глупости или по неосторожности - это его не избавляет от ответственности", - сказал депутат.

10 сентября председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Марьяна Безуглая провела брифинг, на котором заявила, что "вагнеровцев" должны были задержать в Стамбуле. И что спецслужба Украины "проиграла в борьбе" со спецслужбами Беларуси и РФ.

Во фракции "Европейская солидарность" заявили, что в работе ВСК не участвовала ни одна другая фракция или группа кроме "Слуги народа". И что Офис президента "прикрывают".

В июне президент Зеленский заявил, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".

В прошлом году 29 июля 33 боевиков задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак.

В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании".

В этом году в Верховной Раде требовали расследования государственной измены.

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15
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