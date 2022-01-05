Ермак рассказал о переговорах с советниками лидеров Германии и Франции перед их визитом в Москву

Вечером 4 января руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Об этом Ермак сообщил в Twitter.
"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.
Разговор состоялся накануне визита советников лидеров Франции и Германии в Москву. Он намечен на 6 января для переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
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Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор второй раз за месяц. Главная тема - агрессия РФ против Украины.
2 января Байден созвонился с президентом Владимиром Зеленским.
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