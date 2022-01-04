Немцы наполняют карманы Путина и бьют по Украине – что о нас пишет мир

Каковы последствия запуска российского газопровода "Северный поток-2". Как Москва шантажирует Европу газом. Рискнет ли применить против украинских защитников на Донбассе мощные ракетные установки. Также – новые переговоры между США и РФ. Что еще писали мировые средства массовой информации об Украине и событиях вокруг нее в течение последней недели.

"Байден должен остановить Германию, которая российским газом подрывает его отношения с Украиной", Кэрри Шеффилд, старший аналитик, стипендиат "Фулбрайта" в Берлине, The New York Post, США

Германии нравится показывать себя как совесть мира. Но сегодня это совсем не так.

Берлин продолжает умиротворять агрессора

Новый канцлер Олаф Шольц идет по пути предшественницы Ангелы Меркель. Российские войска у границ Украины, а президент Владимир Путин потакает фантазиям о захвате новых земель. Вместо того, чтоб дать ему отпор, как это делали экс-президенты Дональд Трамп и Барак Обама, когда ввели санкции против "Северного потока-2", Берлин продолжает умиротворять агрессора и подвергать опасности Украину.

Байден сказал Владимиру Зеленскому во время воскресного телефонного разговора, что Америка и союзники "дадут решительный ответ, если Россия дальше будет вторгаться в Украину", и что он "отдан принципу "никаких решений или разговоров об Украине без Украины".

Байден допустил экономическое вторжение России в Украину, Польшу и остальную часть Восточной Европы.

Однако отказавшись от санкций против "Северного потока-2" и не оказав давления на Германию, Байден допустил экономическое вторжение России в Украину, Польшу и остальную часть Восточной Европы.

Германия использует российский газ как источник энергии. По иронии, ее экономика работает на российском углероде, несмотря на то, что Берлин закрывает свои экологически чистые атомные электростанции из-за иррациональных страхов. В то же время, газ по российскому газопроводу будет обходить Украину, создавая угрозу ее экономике и лишая Киев рычагов влияния на Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир

Германия поддерживает Россию. Это имеет серьезные последствия для глобальной стабильности. Немцы не только набивают карманы Путина, но и бьют по Украине - развивающейся и отчаянно желающей укрепить связи с демократическим миром. Путин сам говорит, что его военная агрессия – следствие усилий Украины по сближению с Западом.

Украина зарабатывает $1 млрд. в год от транзита газа. Эти деньги потеряет из-за "Северного потока-2". Киев также потеряет определенное влияние на Западную Европу, потому что его трубопроводы устареют после отказа от их использования. В результате, Европа станет еще более зависимой от России, а россияне смогут в дальнейшем без последствий вмешиваться в дела Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ

Дополнительные расходы по обслуживанию газотранспортной инфраструктуры Украины лягут грузом на плечи ее граждан.

Летом "Газпром" перенаправил экспорт газа из Европы и одновременно истощил запасы в собственных хранилищах по всему континенту. Дома сохранил газ в хранилищах и ограничил экспорт в ЕС по традиционным трубопроводам, что привело к повышению цен к историческому максимуму в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати

Во время зимних споров о ценах, Россия сократила поставки топлива в Украину и некоторые страны Европы. Между тем, Украина 30 лет предлагает надежные услуги транзита по своим газопроводам.

Вряд ли примут окончательное решение по газопроводу к лету

Администрации Трампа и Обамы справедливо были против "Северного потока-2", утверждая, что это усилит власть Путина над Европой. Байден в лучшем случае безразличен.

Германия и Еврокомиссия вряд ли примут окончательное решение по газопроводу к лету. У Байдена и Шольца еще есть время проявить отвагу и остановить это поражение.

"Для уничтожения украинской обороны Россия может развернуть разрушающие окопы термобарические ракеты", Forbes, США

Вскоре узнаем, блеф ли массовое наращивание российских войск на границах с Украиной, или часть грубого дипломатического гамбита, или именно то, чем кажется – прелюдия к более широкому нападению на Украину.

Приблизительно 100 тыс. российских военных возле границ с Украиной. Они хорошо экипированы. Там также более тысячи танков, сотни артиллерийских орудий и ракетных установок, множество спецтехники – радиоглушители, радиолокационные станции с артиллерией, генераторы дыма.

Взрываются, распыляя пары топлива, а затем снова, зажигая его

Едва ли не самые страшные для украинцев ракетные установки ТОС-1. Они могут выпускать по земляным укреплениям 220-миллиметровые термобарические ракеты. Эти боеприпасы обладают уникальной разрушительной способностью. Они взрываются над целями, распыляя пары топлива, а затем еще раз, зажигая его. Так создают волну давления, вдвое мощнее обычного артиллерийского снаряда.

Это взрывчатое вещество может иметь эффект тактического ядерного оружия без радиации. Поскольку смесь легко проникает в любые полости, то ни природные особенности местности, ни негерметичные полевые укрепления, как огневые точки, закрытые траншеи или бункеры, не защищают от действия взрывчатки. Это оружие может быть эффективным против незащищенных сил противника, его техники, укрепленных районов и боевых позиций.

Автор: WIKIMEDIA COMMONS Артиллерия ТОС-1 на танках Т-72 на параде по случаю 9 мая в Москве 2010 года

Это не просто теория. Россияне использовали ТОС-1 в боевых действиях в Панджшерском ущелье Афганистана в 1980-х и в Чечне 2000 года. Оба раза с разрушающим эффектом. Недавно русская, сирийская и иракская армии использовали ТОС-1 против повстанцев. Азербайджан применил в короткой кровавой кампании против Армении в 2020 году.

Еще в 2015 году Россия послала один ТОС-1 для пророссийских сепаратистов на Донбассе. В сентябре того же года наблюдатели "Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" увидели ее среди танков на полигоне возле Луганска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине

Через шесть лет ТОС-1 снова на востоке Украины. В апреле прошлого года пользователи соцсетей в России заметили их среди других транспортных средств в поезде, направлявшемся к российско-украинской границе.

Пехота занимает центральное место в обороне Украины. Имеет противотанковые ракеты в сети окопов и бункеров по линии фронта.

Однако это оружие уязвимо. Она имеет скромную дальность как для артиллерии – около 5 км, в зависимости от версии. Это лишь немногим больше максимальной дальности украинских противотанковых ракет пехотного базирования, включая американские Javelin. Пехота, имеющая противотанковые ракеты в сети окопов и бункеров по линии фронта, занимает центральное место в обороне Украины.

Выбивание украинцев с позиций – одна из основных задач ТОС-1. Но сначала оружие должно приблизить к расстоянию, которое попадает под удар украинских ракет.

"Финляндия может вступить в НАТО, если Россия вторгнется в Украину", Biznes Alert, Польша

Первое выступление президента Финляндии Саули Ниинистё в новом году вызвало волну комментариев. Аналитики делают вывод: страна вступит в НАТО, если Россия нападет на Украину.

"В настоящее время больше нет мест для сфер влияния. ЕС не должен быть удовлетворен ролью координатора санкций, когда ставят под сомнение суверенитет таких стран, как Финляндия и Швеция, которые вне НАТО. В наших интересах иметь возможность подать заявку на членство, если решим это сделать", - сказал Ниинистё.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса

Выступление президента широко цитируется и обсуждается в мире. В частности, в России и США.

"Слово Ниинистё следует понимать прямо. Если Россия вторгнется в Украину, мы вступим в НАТО", – говорит бывший высокий офицер ЦРУ Джон Сифер.

Ниинистё также вспомнил слова советника многих президентов США Генри Киссинджера о ситуации в мире с 1930-х: "Всякий раз, когда целью великих держав было избежать войны, международная повестка дня была в руках самых безжалостных членов международного сообщества".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса

Это прямая ссылка на Россию, которая требует гарантий неприятия Украины и других стран в НАТО и угрожает военной силой изменить нынешний мировой порядок, по словам старшего научного сотрудника Финского института международных отношений Матти Песу.

Последнее вступление Финляндии в НАТО обсуждали в стране накануне президентских выборов в 2017-2018 годов. Подать ли заявку на членство решает парламент. Ниинистё на втором сроке и имеет еще два года на своей должности. Весной 2023-го финны будут выбирать новый парламент. Тогда глава государства может публично заявить, выступает ли он за членство. Вероятно, тогда к власти придет оппозиционная либерально-консервативная партия, из которой происходит президент. Это одна из немногих политсил, открыто поддерживающая вступление. Президент очень популярен в стране и оказывает большое влияние на общественное мнение. Однако в настоящее время около 25% финнов видят страну в НАТО.

"Джо Байден пообещал Украине "решительно ответить" на российское вторжение", France24, Франция

Президент Байден во время телефонного разговора в воскресенье дал понять украинскому коллеге Зеленскому, что США и их союзники "будут энергично реагировать, если Россия снова вторгнется".

"Ценим непреклонную поддержку Украины. Говорили о совместных действиях по поддержанию мира в Европе и предотвращению ухудшения ситуации", - ответил Зеленский.

9 и 10 января Россия и США проведут переговоры по Украине в Женеве

9 и 10 января Россия и США проведут переговоры по Украине в Женеве. 12 января встретятся заместитель госсекретаря США Венди Шерман и ее российский коллега Сергей Рябков в рамках платформы Россия-НАТО, а затем 13 января еще раз в рамках ОБСЕ. Байден заверил, что снова предупредил Путина от попыток вторжения в Украину.

"Я дал понять Путину, что введем жесткие санкции и увеличим присутствие в Европе среди наших союзников в НАТО, если нападет. Мы четко дали понять – он не может вторгнуться в Украину", – сказал Байден.

Автор: Getty Images Президент США Джо Байден сказал во время воскресного телефонного разговора Владимиру Зеленскому, что Америка и наши союзники «дадут решительный ответ, если Россия снова вторгнется в Украину»

Это был второй телефонный разговор двух глав государств через три недели из-за напряженности вокруг Украины и мобилизации российских войск на границе.

По словам Кремля, Путин "доволен" разговором, продолжавшимся около 50 мин, добавив, что новые санкции будут "колоссальной ошибкой".

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о переговорах между США и Россией, о признаках, что Россия скорее давит военной силой, чем готовится напасть, и об американских самолетах-разведчиках над Донбассом.