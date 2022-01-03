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понедельник, 03 января 2022 00:05

Разговор Зеленского и Байдена: о чем говорили лидеры

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Разговор Зеленского и Байдена: о чем говорили лидеры
Президенты США и Украины провели телефонный разговор. Фото: Reuters

2 января президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Во время переговоров американский лидер четко дал понять, что США вместе с союзниками и партнерами ответят, если Россия вторгнется в Украину.

"Президент Байден подчеркнул приверженность США, их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, он подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и выразил поддержку мерам по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата.

Лидеры также выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе по двустороннему диалогу о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор второй раз за месяц. Главная тема — агрессия РФ против Украины.

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