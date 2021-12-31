Байден и Путин поговорили второй раз через месяц: главные темы разговора

Президенты РФ и США провели телефонный разговор. Фото: BBC

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор второй раз за месяц.

Главная тема — агрессия РФ против Украины. Белый дом обнародовал краткие итоги почти часового разговора на своем сайте.

Джо Байден призвал Россию снизить напряженность вокруг Украины и отвести войска. Он "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Байден поддерживает путь дипломатии для разрешения стратегической стабильности через переговоры в формате США — Россия и через ОБСЕ. Он отметил, что прогресса можно добиться только в обстановке деэскалации.

Россия настаивает на гарантиях безопасности для себя за счет нерасширения НАТО на восток.Переговоры по гарантиям не должны "перерасти в болтовню" и РФ будет "ждать результаты 2—3 раунда, а дальше — делать выводы", заявили в Кремле.

Байден четко заявил Путину, что "США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения". Отвечая на возможные санкции, Путин сказал, что "в таком случае может последовать разрыв отношений".

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", — сказал помощник Путина.

Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

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Прошлый раз Байден и Путин говорили 7 декабря. Тогда Байден призывал Россию снизить напряжение вблизи границ Украины и отвести войска, заявив, что РФ ожидают крупные санкции. Путин требовал предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток.