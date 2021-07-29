Ермак получил еще одну должность

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей. Это произошло на заседание Конгресса в четверг.
"Уважаемые коллеги, организационным комитетом предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей Андрея Борисовича Ермака.
Кто за, против, воздержались? Принимается единогласно. Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - цитирует заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко "Українська правда"
Ермаку аплодировали.
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Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем ОП в феврале прошлого года.
СМИ сообщали, что Ермак и его заместитель Олег Татаров вытесняют влиянием "кварталовцев" в окружении президента.
Конгрессом региональных властей пытаются устранить с политической арены мэра Киева Виталия Кличко.
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