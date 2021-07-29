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четверг, 29 июля 2021 17:05

Ермак получил еще одну должность

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Ермак получил еще одну должность
Ермак в должности руководителя ОП с февраля прошлого года. Фото: president.gov.ua

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей. Это произошло на заседание Конгресса в четверг.

"Уважаемые коллеги, организационным комитетом предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей Андрея Борисовича Ермака.

Кто за, против, воздержались? Принимается единогласно. Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - цитирует заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко "Українська правда"

Ермаку аплодировали.

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Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем ОП в феврале прошлого года.

СМИ сообщали, что Ермак и его заместитель Олег Татаров вытесняют влиянием "кварталовцев" в окружении президента.

Конгрессом региональных властей пытаются устранить с политической арены мэра Киева Виталия Кличко.

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