Ермак получил еще одну должность

Ермак в должности руководителя ОП с февраля прошлого года. Фото: president.gov.ua

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей. Это произошло на заседание Конгресса в четверг.

"Уважаемые коллеги, организационным комитетом предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей Андрея Борисовича Ермака.

Кто за, против, воздержались? Принимается единогласно. Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - цитирует заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко "Українська правда"

Ермаку аплодировали.

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Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем ОП в феврале прошлого года. СМИ сообщали, что Ермак и его заместитель Олег Татаров вытесняют влиянием "кварталовцев" в окружении президента. Конгрессом региональных властей пытаются устранить с политической арены мэра Киева Виталия Кличко.