Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой

Снимут красивый видеоряд, говорит Алексей Кошель. Фото: Reuters

Конгрессом региональных властей, который анонсировали в Офисе президента Зеленского, пытаются устранить с политической арены мэра Киева Виталия Кличко. Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

"Офис президента воюет с Кличко, пытается устранить его с политической арены. Тот является руководителем Ассоциации городов Украины. Конгрессом хотят эту организацию оттенить", - говорит эксперт.

Создание Конгресса - технология "надувания щек", подменять реальную работу, говорит Кошель.

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"Сколько бы ни создавали подобные органы при президентах, они не были эффективными. Предшественники проводили помпезные собрания, большие круглые столы. Этот Конгресс ничем не будет отличаться. Снимут красивый видеоряд", - говорит председатель Комитета избирателей.

"С одной стороны, руководители местных общин могут демонстрировать, что, мол, через привлечение к этой структуре они будут находиться на более коротком контакте с Офисом президента. Но Зеленского уже настолько изолировали, что даже народные депутаты не могут попасть в ОП", - отметил Кошель.

Местная власть ждет от центральной четкого видения в завершении реформы децентрализации, добавляет эксперт.

В минувший вторник заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Інтерфакс-Україна" заявил о создании Конгресса региональных властей. Туда будут входить: президент, министры, председатели облгосадминистраций, председатели ОТГ, рассказал он. В ОП будет постоянно действующий офис Конгресса. "И это будет не "пустой" орган", - заявил Тимошенко.