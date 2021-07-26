Ермак и Татаров поедают "кварталовцев"

Ермак руководит Офисом президента с февраля прошлого года. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров воспользовались отпуском "кварталовского" друга президента Сергея Шефира, и в конце прошлой недели продавили через Владимира Зеленского идею обезглавливание вертикали Ивана Баканова в СБУ - уволить руководителя внутренней безопасности Андрея Наумова. Об этом сообщают "Наші гроші".

Издание называет Татарова правой рукой Ермака в правоохранительных органах.

Власть сконцетруется по линии Левочкин-Ермак-Татаров-Портнов с учетом Коломойского.

Другие олигархи во главе с Ахметовым и крупные бизнесмены, как и в России в начале правления Путина, должны будут чаще и глубже благодарить "погоны", пока их место не займет новая "деловая элита", пишет журналист Юрий Николов.

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Непубличное влияние на силовиков будет ассоциироваться с теми, кто два года-год назад прошли изгнания из СБУ Баканова и нашли приют в бэк-офисе Ермака.

Среди них называют Николая Беззубенко - бывший контрразведчик, стал советником Ермака, недавно защитил диссертацию под руководством Татарова. Ряд его сослуживцев этим летом возглавили несколько региональных таможен. Также называют бывшего СБУшника Ивана Дралюка.

Ермак-Татаров не остановятся на поедании "кварталовцев", следующим объектом поглощения выступит сектор заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, который контролирует "Большое строительство".

Президент Зеленский назначил руководителем Офиса президента Ермака в феврале прошлого года, а его заместителем Татарова - в августе. Татаров при президентстве Януковича был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Зеленский отказался увольнять.