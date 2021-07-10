Ермак и Нуланд поговорили по телефону. Что решали

В Офисе президента рассказали о подробностях вчерашнего разговора Ермака и Нуланд. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Стороны обсудили актуальные вопросы, в частности предстоящий визит президента Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ермак и Нуланд обсудили прогресс в воплощении в Украине ключевых реформ в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления. Обменялись также мнениями относительно дальнейшего двустороннего взаимодействия в энергетической отрасли.

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Собеседники обсудили сходство подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы. В частности относительно последствий реализации проекта "Северный поток-2".

Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ Украины и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021".

Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

В Трехсторонний контактной группе призвали изъять украинцев, представляющие оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), с переговоров.