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четверг, 20 мая 2021 12:32

Эпоха Медведчука заканчивается - Зеленский

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Эпоха Медведчука заканчивается - Зеленский
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест. Фото: Reuters

Эпоха Виктора Медведчука в Украине заканчивается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в четверг.

На вопрос "Конец какой эпохе уже наступил, и какая эпоха началась?" Зеленский ответил:

"Не помню, была ли там на бигбордах "Эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента Украины. Я считаю, что эта эпоха заканчивается".

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Зеленский сказал, что "нашел другой путь через СНБО".

"Но в последнее время начали работать мощно и прокуроры, и СБУ, и полиция. Относительно коррупции - мы чистим вертикали, выстроенные крупным бизнесом, назовем их так. Потому что пока они не олигархи, нет закона. Так вот, эти вертикали в каждой институции Украины , в каждом министерстве, парламенте - большое влияние этих людей.

Мы начали окончания этой эпохи. И я точно ее закончу", - заявил президент.

"Что касается бедности - непросто. Не все зависит от меня. Жму на правительство, чтобы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается медленно из-за Covid", - сказал Зеленский.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

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Дата
20
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