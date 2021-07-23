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пятница, 23 июля 2021 18:31

Елена Зеленская анонсировала саммит первых леди и джентльменов

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Елена Зеленская анонсировала саммит первых леди и джентльменов
Украина впервые в истории создает такую международную площадку. Фото: @photokyivfair

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа по инициативе супруги президента Елены Зеленской в столице состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Об этом в пятницу сообщил сайт президента.

Супруги мировых лидеров вместе с украинскими и международными экспертами обсудят вызовы, стоящие перед странами мира из-за пандемии Covid-19.

В частности, о доступе к медицинским услугам и внедрении программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодоления дискриминации.

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"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало красивой традиции и новой платформы для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами", - заявила первая леди.

"Жены лидеров и мужья женщин-лидеров государств играют важную роль в своих странах. В то же время международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

23 августа также состоится саммит "Крымской платформы". В нем, в частности, примет участие президент Польши Анджей Дуда.

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Дата
23
июля

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