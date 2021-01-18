Крымская платформа: готовится масштабный саммит

Саммит запланирован на август.

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Офис президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов.

Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно отбыть и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - сказал Жовква.

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Саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины. Президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.

"Надеемся на широкое международное присутствие в эти 2 дня", - сказал заместитель руководителя ОП.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.