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пятница, 24 января 2020 15:06

Экстрадиция стала невозможна: журналисты рассказали, благодаря кому был приостановлен процесс по Фирташу в США

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Процесс экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США был прерван после того, как в него вмешался Дмитрий Торнер.

Об этом говорится в расследовании издания The Washington Post.

Несмотря на то, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отрицает факт встречи с Дмитрием Торнером в Париже весной 2019 года, у прессы есть ряд фотографий-доказательств.

 
 

Так весной 2019 года Джулиани обратился к Дмитрию Фирташу за помощью. Коммуникацию с представителем Трампа налаживал Дмитрий Торнер, с которым, по мнению журналистов, Джулиани провел две встречи.

В то же время бывший украинский генпрокурор Шокин на встрече с Джулиани заявил, что Байден спланировал арест Фирташа, чтобы тот "не вмешивался в политику США". Шокин также заявил, что вице-президент США Байден "инициировал его отставку" с поста главы ГПУ в 2016 году, поскольку "он достиг немалого прогресса в расследовании по компании "Бурисма", вице-президентом которой был Хантер Байден.

Свои показания Шокин подтвердил в суде под присягой, позже ряд украинских и американских официальных лиц подтвердили его сведения. После этого австрийский суд приостановил экстрадицию Фирташа.

Важно отметить, что в США против Фирташа возбуждено дело из-за схемы подкупа индийских чиновников за лицензии на добычу титана, предназначенного для продажи американской компании - фактически по срыву сделки американской компании. Журналисты указывают, что самым важным доказательством его вины является якобы связь с высшими эшелонами российской организованной преступности.

Виктория Тоенсинг, адвокат Фирташа, указала, что министерство юстиции США не предоставило никаких доказательств в поддержку обвинения. Тоенсинг провела в августе 2019 встречу с генеральным прокурором США Уильямом П. Барром, на которой предоставила доказательства, что министерство юстиции несправедливо преследует Фирташа. Адвокаты Фирташа нашли доказательства, что его арест в 2014 году является частью политического преследования со стороны США.

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