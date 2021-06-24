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четверг, 24 июня 2021 15:57

Экс-председателя Приватбанка подают на международный розыск

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Экс-председателя Приватбанка подают на международный розыск
Дубилет проживает в Израиле.

Специализированная антикоррупционная прокуратура прислала запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-председателя Приватбанка Александра Дубилета в международный розыск.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук, пишет НВ.

Он отказался называть дату обращения, сославшись на тайну следствия.

На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Приватбанка Елену Бичихину.

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Александр Дубилет, которого подозревают в растрате 8,2 млрд грн финучреждения, имеет гражданство Израиля. Об этом сообщил его адвокат.

В начале июня ВАКС заочно арестовал бывшего главу банка.

Американские правоохранительные органы подозревают Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка.

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