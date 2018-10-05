Экс-нардеп показала аппетитные шоколадные формы в купальнике

Фото: ТаблоID

Украинская певица и бывший народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич продемонстрировала свою экспериментальную фотосессию.

Снимки в сеть выложило издание ТаблоID.

На фото загорелая звезда позирует в бежевом купальнике и ботфортах.

Некоторые кадры должны были украсить дебютный альбом Златы, который выйдет уже этой осенью. Но концепция пластинки изменилась.

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Злата Огневич в 2014 году прошла в парламент по списку Радикальной партии. Через год сложила мандат по собственному желанию из-за "войны политических кланов".