Экс-министр Рудьковский вернулся в Украину и получил подозрение прямо в аэропорту

Рудьковский получил подозрение. Фото: Главком

Бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении и пытках.

Правоохранители вручили подозрение экс-мэру Чернигова прямо в аэропорту "Борисполь", когда политик возвращался из отпуска, сообщает ТСН со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

Суд должен избрать меру пресечения для Рудьковского в ближайшее время. В прокуратуре просят взять его под стражу.

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Экс-министра подозревают в похищении его бывшего бизнес-партнера, действующего народного депутата от партии "Слуга народа" Олега Семинского. Следствие установило, что похищение произошло в 2012 году. После этого Семинского удерживали незаконно около трех лет и требовали выплатить около 200 миллионов долларов в качестве долга.