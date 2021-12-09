Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США

США ввели санкции против Тупицкого и его жены. Фото: ccu.gov.ua

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщили 9 декабря на сайте Госдепа США.

"Ограничения ввели за значительные коррупционные действия, в частности получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе. Под эти действия попала и жена Тупицкого Ольга", - говорится в сообщении.

Санкции предусматривают запрет на въезд в США и блокировку финансовых активов в американских банках.

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В октябре прошлого года Конституционный суд признал неконституционной статью о наказании за недостоверное декларирование. Это сделал по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее". В декабре президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности, а в марте отменил указы бывшего президента Януковича о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС. В мае прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого по делу о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда.