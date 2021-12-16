Экс-глава ГУР Бурба уволился с военной службы

Бурба не объяснил зачем написал новый рапорт на увольнение. Фото: mil.gov.ua

Бывший глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба уволился из Вооруженных сил Украины

Министр обороны Алексей Резников подписал его рапорт на увольнение 15 декабря, передает LIGA.net.

"Это был повторный рапорт с сентября. Первый рапорт об увольнении отказался подписывать на тот момент глава Минобороны Андрей Таран", – говорится в публикации.

К тому времени должно было состояться заседание временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", на котором планировали заслушать показания Бурбы. Заседание перенесли якобы из-за отсутствия кворума.

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"То есть они перенесли, я так думаю, потому что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны Таран. Сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией относительно моего участия в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. После его увольнения, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его удовлетворил Резников, приказ подписан", – сказал Бурба.

Резников заявил, что провел беседу с Бурбой и подписал его рапорт до командировки в Швецию. Согласно сайту Минобороны, командировка министра в Швецию началась 13 декабря.

На вопрос, почему Таран не подписывал рапорт, Бурба ответил:

"Могу сказать, что я имею непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов воздействия на меня, что я военнослужащий. Таким образом, возможно, министр или кто-то из ОП думал, что это влияние на меня. Выслушав министра, я решил написать рапорт".

Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

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Бурба заявил, что в украинских властях есть предатель, из-за которого сорвалась спецоперация задержания российских боевиков ЧВК "Вагнер". Через неделю после провала спецоперации его уволили с должности начальника Главного управления разведки Министерства, также уволили еще как минимум четырех сотрудников ГУР, готовивших спецоперацию. Впоследствии из-за угрозы ареста Бурба покинул Украину. Президент Владимир Зеленский назвал бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Бурбу аферистом.