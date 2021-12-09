Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям

Украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года на совершеннолетие, могут получить деньги от государства. Фото: tvoemisto.tv

"Я хочу поблагодарить Верховную Раду. Мы проголосовали важный налоговый закон №5600, увеличивающий ренту – плату за использование природных ресурсов. Направим эти средства на наших детей. Олигархи станут инвесторами в будущее. Поэтому я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца", - сказал президент Владимир Зеленский во время послания в парламент 1 декабря.

Уже 6 декабря внес законопроект об экономическом паспорте украинца на рассмотрение Верховной Рады. Это было одним из предвыборных обещаний Зеленского и его партии "Слуга народа".

Кто должен получить деньги

Совершеннолетние претенденты должны иметь украинское гражданство и жить здесь последние 5 лет. На руки деньги не будут выдавать. Их направят в фонд за оплату обучения, жилья или на пенсионные накопления. Также если будут тяжелые заболевания до 18 лет.

Денежные средства по экономическому паспорту смогут получать украинцы, родившиеся после 1 января 2019 года. Первые выплаты ожидаются в 2036 году. Это, по меньшей мере, $10 тыс. Эксперты говорят, что может быть вдвое больше. Выделят из Фонда будущих поколений, который будут наполнять с ренты за добычу недр, как только создадут фонд. Первый госвзнос в 2022 году составит примерно 21,8 млрд грн, говорит советник президента Олег Устенко.Авторы закона считают, что при нынешней демографической статистике, когда фонд должен осуществить первые выплаты, он получит более 1,8 трлн грн. Выплаты на каждого участника будут примерно 626125 грн.

Откуда будут брать средства

Рента по добыче полезных ископаемых: в 2023 году в ФМП уйдет 3% от собранной, ежегодно - на 5% больше вплоть до 70%.

Рента за использование недр для добычи нефти и газа: от 47,5% в 2023 году, с ежегодным увеличением на 5% до достижения 95%.

Рента за пользование недрами в пределах континентального шельфа и исключительной морской экономической зоны Украины: в 2023 – 50%, ежегодно на 5% больше – до 100%.

"Суммы платежей могут быть разные каждый год. И их будут распределяться между детьми, родившимися в том году, когда начислен этот рентный платеж", - добавил советник президента Олег Устенко.

Управлять деятельностью фонда будет компания, которая на 100% принадлежащая государству. Имеет лицензию на администрирование негосударственных пенсионных фондов. Там будет управляющий, который будет заниматься инвестициями – любая компания с лицензией на работу на рынке капитала.

Мировой опыт

Самый суверенный или государственный фонд национального благосостояния в мире имеет Норвегия. Добыча нефти и газа на шельфе Северного моря дает более пятой части всего ВВП страны, около трети доходов госбюджета и половину экспорта. Чтобы обезопасить экономику от инфляции, избежать зависимости от цен на энергоносители, норвежцы создали специальный пенсионный фонд. Он стал крупнейшим суверенным инвестором в мире – вложил средства в 6 тыс. компаний в 74 странах. Деньги фонда предназначены преимущественно для будущих поколений. Пока норвежцы используют только проценты от "тела" фонда, размещенного на счету в центральном банке страны. На начало этого года на каждого норвежца приходилось около $250 тыс. Активы – свыше $1,35 трлн.

В Объединенных Арабских Эмиратах каждый получает процент продажи нефти. Когда ребенок рождается, государство открывает на него счет. К совершеннолетию там набегает около $100 тыс.

В Саудовской Аравии при рождении кладут на счет $10 тыс. Еще около 80 тыс. можно получить на жилье. В Кувейте на счет при рождении ребенка кладут $3 тыс. Невесте на свадьбу выплачивают $240 тыс, дают дешевые кредиты на жилье - до $1 млн, $300 ежемесячно неработающей жене.

Американский штат Аляска имеет "Перманентный фонд". Туда идет четверть доходов от добычи нефти. Выплаты получают все жители штата – нужно только прожить там хотя бы год. Потратить можно на что угодно. Платят ежегодно в октябре от $300 до $2 тыс. Сумма зависит от цен на нефть.

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Сколько Украина имеет от ренты за добычу недр

Украина не входит в лидеры добычи нефти и газа. Зависит от импорта газа, а еще больше – нефти и нефтепродуктов.

В бюджете на 2022 год правительство заложило более 71 млрд грн доходов от ренты. Это около $2,5 млрд по среднему прогнозируемому курсу. В предыдущие годы рентные поступления в бюджет не превышали 60 млрд. грн. 2021 запланированы на уровне менее 42 млрд грн.

Реально ли ввести экономический паспорт украинца

Борис Кушнирук, экономист:

– Никто не решается сказать Зеленскому, что он не понимает элементарного. Подобное делается в странах с очень большим объемом природных ресурсов, в первую очередь, нефти. Которые позволяют покрывать все расходы и дают сверхприбыль, которую закладывают в фонды будущих поколений. Есть пример России. Живет в нищете, но у них фонд, в котором более $500 миллиардов. В Норвегии на сегодняшний день такой фонд достигает $1,3 триллиона.

Никто не решается сказать президенту, что он не понимает элементарного

А ведь наша страна живет в постоянном дефиците государственного бюджета. Все время нужно занимать и увеличивать государственный долг. Поэтому сама идея такого Фонда – абсурдна. Он будет существовать за счет наращивания долгов. Тогда какой смысл? Когда нет долгов – можно откладывать сверхприбыли. Если мы запланировали в следующем году вытянуть на этот фонд 21 миллиард гривен, значит, возьмем с доходов и на такую сумму увеличим дефицит. Должны где-нибудь одолжить. Что оставите будущим поколениям? Части граждан обещаете деньги, но повесите государственный долг на всю страну.

Почему средства только для рожденных с 2019 года, когда речь идет о принадлежащих всем природным ресурсам?

Почему средства будут получать только рожденные с 2019 года, когда речь идет о принадлежащих всем природным ресурсам? На всех остальных повесят растущий государственный долг. Это не выдерживает никакой экономической логики. У нас это не может заработать.

Алексей Кущ, экономист:

- Экономический паспорт – правильная идея, идущая в ложном направлении. Люди у власти выдергивают интересные кейсы, но не способны их адаптировать к нашим условиям.

Сырьевые страны создают национальные резервные фонды, в которых накапливают доходы от экспорта. Украина среди немногих из них, у которой нет такого. Мировая экономика циклична: спрос на сырье то убывает, то увеличивается и тогда накапливают доходы в резервах. Когда начинается кризис, направляют часть денег на покрытие дефицита. Чтобы население не испытывало негативного влияния.

Норвегия всегда имела профицитные бюджеты. Когда началась пандемия, бюджет стал дефицитным. Они получили из фонда около 30 миллиардов долларов и правительство распространило их как помощь.

Если бы Украина еще в 2005 году создала такой национальный резервный фонд, у нас уже было бы около 30 миллиардов долларов. В кризисы 2008, 2014-2015 годов не бежали бы в МВФ за кредитами. А так деньги осели в руках олигархов.

Рентных платежей будет недостаточно. Можно наполнять фонд за счет экспортных пошлин на сырье

Рентных платежей недостаточно, чтобы наполнять резервный фонд. Они дают около 2 миллиардов долларов в год, а нужно минимум 5. Можно было бы наполнять фонд не только рентами, но и за счет экспортных пошлин на сырье – например, зерно, кукурузу, подсолнечник, рапс, сою, железную руду, полуфабрикаты металлургического производства . Тогда решаем две задачи: заполняем фонд и стимулируем внутреннюю переработку сырья. Это и будет борьбой с олигархами. Введение экспортных пошлин ударит по финансово-промышленным группам, лишит мегаприбылей. В законопроекте Зеленского этого нет.

Только в нескольких арабских нефтяных монархиях выплачивают деньги на свадьбу или при совершеннолетии. В других странах резервные фонды страхуют от экономических кризисов

Второй момент – использование этих средств. Из национальных резервных фондов только в нескольких арабских нефтяных странах-монархиях выплачивают деньги на свадьбу, при достижении совершеннолетия. У других просто так деньги не раздают. Потому что тогда теряется смысл этих резервов. Они предназначены для страхования экономических дисбалансов при наступлении кризиса.

Маленькая Норвегия с небольшим населением имеет огромные ресурсы для своей экономики. Поэтому вкладывает по всему миру в активы и зарабатывает большие пассивные доходы. Саудовская же Аравия, где 40 миллионов населения, инвестирует средства в свою экономику. Создают новые производства, современные технологии. Вкладывают в образование, науку, медицину. Нам нужно так же поступать.

Фактически будут финансировать дефицит государства

Идея же Зеленского – через 18 лет раздавать деньги, когда фактически обесценятся. Потому что их будут хранить в гривнах, вкладывать в облигации внутреннего государственного займа. Фактически будут финансироваться дефицит государства. Да и неизвестно, в каком финансовом состоянии государство будет через 18 лет. Будет ли способна выплатить эти средства. Когда деньги вкладывают в государственные ценные бумаги, есть большой соблазн аннулировать этот долг и ничего не выплачивать.