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вторник, 07 декабря 2021 06:05

Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом

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Офис генпрокурора открыл более 200 уголовных производств против угольных и энергетических предприятий олигарха Рината Ахметова, заявила его глава Ирина Венедиктова 2 декабря. Собирается лично контролировать ход расследований и войти в состав групп прокуроров в наиболее резонансных. Говорит, что ориентировочный ущерб – миллиарды гривен. "Большой бизнес в скорлупе политики и собственных средств массовой информации будет уважать закон", - написала у себя на странице в Facebook.

Накануне этого заявления Государственная экологическая инспекция по поручению премьер-министра начала внеплановую проверку Центрального горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Он входит в группу Метинвест Ахметова.

В ходе пресс-марафона 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что самый богатый украинец может быть причастен к подготовке государственного переворота. Ахметов назвал это ложью. В послании к Верховной Раде 1 декабря Зеленский отметил, что "покончит с олигархами". В этот день в парламенте зарегистрировали законопроект о введении временных администраций на объекты энергетической инфраструктуры – генерирующие компании и облэнерго – "в случае угрозы" перебоев с поставкой электричества. В случае их введения все органы управления и наблюдательные советы этих предприятий будут подчиняться Минэнерго. В "Слуге народа" говорят: документ направлен именно против бизнеса Ахметова.

Чем может закончиться противостояние между президентом и самым богатым украинцем, Gazeta.ua поинтересовалась у экспертов:

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций:

- Зеленский натравливает на Ахметова правоохранительные органы. Насолить ему мог еще два года тому назад, если бы заработал Антимонопольный комитет. Это снизило бы влияние всех олигархов. Сейчас наблюдаем повышение ставок. Это еще не война до победного конца. Венедиктова не зря упомянула "разнообразные необычные шоу" на телевидении. Это прямой намек – что больше всего беспокоит президента. Хочет, чтобы уменьшился градус критики. Еще месяц-два и медиахолдинг Ахметова добьет рейтинг власти. Сейчас еще опирается на тезисы о победе Зеленского в 73 процента и монобольшинство. Станет же очевидно, что это уже не соответствует действительности – и поддержка упала, и большинства в парламенте нет.

Еще месяц-два и медиахолдинг Ахметова добьет рейтинг власти

Офис президента действует тактически. Нельзя бороться с одним олигархом и поддерживать другого – Игоря Коломойского. Финансово-промышленные группы понимают, что сегодня взялись за Ахметова, а завтра придут и за ними.

Разногласия между властью и Ахметовым назрели после так называемого закона об олигархах. Не хотят попасть в этот реестр. Они все ориентируются на Запад. А это портит имидж, репутацию.

У Зеленского и Ахметова есть полгода до начала действия закона об олигархах, когда они могут договориться. Найдут точки соприкосновения. Когда у президента по рейтингам будет меньше 15 процентов поддержки, станет ясно, что никакого второго срока не будет – договорятся на условиях Ахметова.

Олигарх дает телеэфиры политическим оппонентам президента, чтобы наращивали рейтинг. Тогда смогут затронуть вопрос, что ни Зеленский, ни Верховная Рада не соответствуют электоральным настроениям украинцев и нужны досрочные парламентские выборы.

Автор: Колаж: Gazeta.ua
  Противостояние между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским с одной стороны и Ринатом Ахметовым с другой крутится вокруг денег, считают эксперты
Противостояние между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским с одной стороны и Ринатом Ахметовым с другой крутится вокруг денег, считают эксперты

Николай Мельник, гендиректор аналитической группы "Левиафан":

- Все противостояние крутится вокруг денег. Хотя с Банковой запускают миф, что Зеленский борется с олигархами. Как будто закон о них что-то решает. Первый конфликт начался после представления законопроекта 5600, который не тотально бил по Ринату Леонидовичу, но должен был уменьшить его состояние на несколько миллиардов гривен из-за повышения ренты на руду. Ахметову это не понравилось. Он хотел диалога, но не нашли точек понимания с главой Офиса президента. Зеленский здесь вряд ли активно участвовал. Скорее всего, брал информацию от Андрея Ермака. Поэтому из "Слуги народа" ушел Дмитрий Разумков, создал свою группу, куда забрал 20 "слуг". Он выступил как рычаг давления. Ахметов показал Зеленскому: я могу выбить у тебя монобольшинство. Банковая справилась с этим вызовом путём актуализации уголовных производств в отношении лидеров депутатских групп. В частности, Сергей Шахов из "Довіри" (4 ноября НАБУ провело обыски у гражданской жены нардепа. Подозревают, что Шахов не задекларировал имущества на 60 млн грн –Gazeta.ua ).

У государства всегда на один патрон больше

Зеленский понимает, что продолжение этой борьбы ему не выгодно. Сложно воевать с человеком, бизнес-империя которого дает 20 процентов валового внутреннего продукта страны. С другой стороны – у государства всегда на один патрон больше. Войну с ним никто никогда не выиграет. Сейчас определенное затишье. Поэтому власти и олигархи вышли сейчас на такие позиции, позволяющие им начать договариваться дальше.

Автор: Фото: Главком
  Олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский обнимались на приеме в честь инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года
Олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский обнимались на приеме в честь инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года

Юрий Николов, соучредитель издания "Наші гроші":

- В начале президентства Зеленского Игорь Коломойский дал интервью. Рассказывал, что в Украине несправедливые правила игры. К примеру, Ахметов на руде имеет ренту существенно меньшую, чем Коломойский в добыче нефти. Говорит, я плачу 15 процентов, а он два. Мол, Ахметову выгоднее вести бизнес. И вообще плохо, когда в государстве есть такие олигархи, которые контролируют 35 процентов ВВП. Тогда Коломойский специально называл такую ​​цифру, потому что в законах по экономической конкуренции монополистом определяют того, кто владеет 35 процентами какого рынка.

Коломойский засел в Украине, невыездной из-за возбужденных против него на Западе уголовных дел за отмывание денег. Не сунется ни в Швейцарию, ни в Израиль. Возьмут под руки и отдадут ФБР. Должен что-то с этим делать. Создает дискомфорт для других олигархов: ребята, либо помогаете мне решать мою проблему, либо тоже будете сидеть в Украине оплеванными и нерукопожатными.

Для олигархов подорожают европейские кредиты

Закон о деолигархизации направлен прежде всего на то, чтобы затоксичить олигархов. Чтобы подорожали для них европейские кредиты. Еврооблигации есть и у Ахметова, и у Пинчука. Единственный, кому уже безразлично на репутацию – Коломойский. Поэтому закон об олигархах – это приглашение на переговоры.

Ущерб Укрзализныци является доходом олигарха

Коломойский давно вынашивал идею сделать Ахметова не столь крупным и мощным в Украине. Их состояние отличается в разы, по подсчетам журнала "Форбс". Решил создать для Рината Леонидовича руками Владимира Александровича проблемы, в том числе с деньгами. Сначала через Укрзализныцю, где у Ахметова есть большие интересы (речь идет о новых тарифах на перевозку группы грузов класса, в который входит железная руда. Ежегодно на этом Ахметов будет терять около 3 млрд грн. – Gazeta.ua). Ущерб "Укрзалиныци" являются доходами олигарха. Если Укрзализныця дешево возит руду – значит, Ахметов получит прибыль. Если Укрзализныця дешево дает Ахметову вагоны – снова обогатится. Эти притеснения по деньгам начались в конце лета, и Ахметов понял, что у него проблема. Затем правительство не выплатило ему 3,5 миллиарда в "зеленой энергетике". Это было откровенно и публично. Потому что заплатили всем, кроме Ахметова. Это было принуждение к миру на условиях Банковой. А он сопротивляется. Если потеряет еще несколько миллиардов, то сможет их вернуть, когда заключит новый пакт с властями. Вопрос, будет ли это с нынешним президентом или со следующим.

Вдолгую могли бы сыграть решения Антимонопольного комитета о принудительном разделении энергобизнеса и металлургических активов

Власти представляют как атаку на Ахметова – очень тактические вещи. То здесь, то там ужали на миллиард. Нет важного – не ломают правила игры в законах и в отношении государственных органов к олигархам. "Вдолгую" могли бы сыграть решения Антимонопольного комитета, в частности, о принудительном разделении его энергобизнеса и металлургических активов. Единственное дело, от которого Ахметову было бы очень больно – Роттердам+. Власть, руками генпрокурора его валит. Венедиктова говорит, что ведет 200 уголовных производств против связанных с Ахметовым компаний. На прошлой неделе было заседание суда по Роттердам+ (формула расчета цены для угля на ТЭС, по которой Ахметов получает сверхприбыли. – Gazeta.ua), почему-то ее там нет. Там прокурор продолжает позицию, что нет никакого криминала. Поэтому даже Ахметова не деологархизуют. Все это приглашение на переговоры, чтобы посмотреть в глаза и сказать: "Да что будем делать?" Захотят, чтобы переделил свой бизнес в их пользу. И чтобы пытаться решить проблемы Коломойского.

Единственное дело, от которого Ахметову было бы очень больно – Роттердам+. Власть руками генпрокурора его валит

Зеленский спустя два с половиной года президентства заматерел и вошел в роль руководителя. Действительно, отказался от олигархических денег Ахметова и уже нет ни одного потока от него на "Слуг народа". Эти деньги заместил из "Большого строительства". Зеленский превращается сам в олигарха. Действительно, "замочил" Медведчука, того уже нет как олигарха. Закрыли каналы и лишили дизельной трубы. Скоро она возникнет в руках Коломойского. Разрабатывают разные варианты, чтобы ею управляла контролируемая им Укрнафта. У Ахметова ничего не будут забирать, но хотят немного раскулачить, чтобы не был единственным украинским олигархом, наполняющим кровеносные сосуды страны. Больше никто не имеет такого проникновения во все сферы. Монополии Ахметова самые большие. Второй – Фирташ, а дальше – Коломойский.

Ринат Ахметов – самый богатый бизнесмен в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд. Бизнес состоит из двух крупных секторов - металлургия и энергетика: ДТЭК и Метинвест.

Автор: Оксана СМОЛА
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