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четверг, 02 декабря 2021 06:05

"У Путина есть один способ себя спасти – война против Украины" - Роман Бессмертный

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Президент Владимир Зеленский в прошлую пятницу собрал прессмарафон. Пригласил только избранных 32 журналистов. Другие ждали на улице. Говорили 5,5 часов.

– Общество развивается, государство трансформируется. А форма общения между истеблишментом и журналистами не изменилась, – говорит в интервью Gazeta.ua дипломат и политик Роман Бессмертный. - Просматривается желание скрыть информацию. Когда то канцлера Германии Гельмута Коля спросили, как строит отношения с журналистами. Ответил: "Могу что-то не рассказать, но неправду говорить не имею права".

Эта пресс-конференция Зеленского вызвала сожаление. Как будто взяли маленького ребенка и спросили табличку умножения. И содержание, и форма вышли за пределы цивилизованных отношений. Зеленский не понимает, что рушится в коммуникациях с обществом. Искренне разговаривает с Эрдоганом, Дудой, Макроном, но не с собственным народом.

Его бессодержательные предложения, спорадическая жестикуляция, мимика – неадекватность. Когда человека выводят из равновесия, он не способен принимать адекватные решения. Этот внутренний комплекс очень опасен. Дальше начинаются разрушения самосознания, институциональной модели, непонимание своего статуса и пребывания в постоянном конфликте.

У Зеленского бессодержательные предложения, спорадическая жестикуляция, мимика – это неадекватность

Что больше всего возмутило?

- Неискренность. Раньше в общении проявлял человеческие черты. И это где-то компенсировало незнание и непрофессионализм. А сейчас были и ошибки, и сознательный обман. К примеру, в анализе по делу вагнеровцев. Зеленский живет в мире фантазии. Так может актер, но не президент. Раньше его ляпы вызывали у меня внутреннюю агрессивность. После прессмарафона – жалость к нему, к нации, государству.

Вы говорили, что эта власть не продержится дольше трех лет. Уже прошли два с половиной.

– Зеленский может не выдержать нагрузки, как человек. Мы это увидели на прессмарафоне. Почему-то президент воспринимает все, как атаку на него.

Надо отдать должное журналистам. Они все придерживались позиции, что он неправ. Но наш президент и что с ним делать, должен решать народ. Важно, чтобы на Банковой и сам Зеленский понимали это. Его судьба в руках общества, а не Путина, Байдена, Макрона или кого-нибудь другого.

Выдержит ли в таком состоянии долго? Собрался баллотироваться на второй срок. Окружение сформировало такую позицию: вы самый светлый, величайший, то надо идти. Это может стать личной катастрофой Зеленского Второй срок ему не светит.

Что касается трех лет, то хорошо видно, что его парламентская опора рассыпается. Сможет ли без стабильного большинства при конфликте с истеблишментом и обществом продержаться? Разве прибегнет к вещам, подобным Януковичу, и попытается навязать тоталитарную модель. Снаружи очень рассчитывают на конфликт между властью и обществом. Это будет крушение и его личное, и государства. Закрыть всем рота – журналистам, представительным местным властям – несложно. Пока нас спасает то, что Зеленский и его окружение не понимают, как это реализовать.

Закрыть всем рота – журналистам, представительным местным властям – несложно. Пока нас спасает то, что Зеленский и его окружение не понимают, как это реализовать.

То, что спорадически делает президент и Банковая – напоминает истерику. Будто обжегся, болит, но не знает, где убрать огонь. Эти все решения, связанные с квазиюстицией Совета нацбезопасности и обороны, списки олигархов и санкции - хочет быстрых решений. Не понимает, что есть вещи, которые не решают с сегодняшнего дня на завтра. Это определенный процесс, и его нужно пройти.

Как президенту изменить отношения с журналистами, обществом? Написано на всех заборах. В первую очередь, нужны кадровые, институциональные решения. Зеленскому следует прекратить заниматься правительственными делами, подменять суды, парламент. Это азиатчина.

Автор: Александр Косарев
  Роман Бессмертный был народным депутатом четырех созывов: с 1994 по 2007 год. Один из авторов Конституции. Пять лет представлял интересы президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Был вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы, послом Украины в Беларуси. Также – представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. На последних президентских выборах за него проголосовали 27 182 избирателя.
Роман Бессмертный был народным депутатом четырех созывов: с 1994 по 2007 год. Один из авторов Конституции. Пять лет представлял интересы президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Был вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы, послом Украины в Беларуси. Также – представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. На последних президентских выборах за него проголосовали 27 182 избирателя.

Какие кадровые решения должны воплотить?

– Офис президента себя отжил. Дело не только в его руководителе Андрее Ермаке или заме Олеге Татарове. У президента есть секретариат СНБО. Стратегия страны – его сфера деятельности. Если есть соответствующие департаменты в Совете по нацбезопасности и обороны, зачем они в Офисе президента? Выходит, есть еще одно правительство. У нас есть два премьер-министра – Шмигаль и Ермак. Последний еще не успел сесть в кресло главы Офиса, а уже заявил, что займется внешней политикой. Это выходит за рамки законов, Конституции. Превышение полномочий и криминал.

Ермак еще не успел сесть в кресло главы Офиса, а уже заявил, что займется внешней политикой. Это превышение полномочий и криминал

Где самые большие проколы?

- Самый грубый – не понимает, что такое стратегия. Не видит, куда мы идем. Возьмем "Дорожное воровство". Если бы видел стратегию, это стало бы большим делом. Делает, мучается, но даже подать не умеет. Многие городские головы звонили по телефону и говорят: "Тут дороги не было, хорошо, что построили. Но такое вытворяют на этом строительстве". Знают, сколько крадется на каждом метре. Действует принцип: больше украсть и убежать. В результате все рушится и оборачивается против президента.

Второе – институциональный паралич. Не понимает, что внешней политикой должно заниматься Министерство иностранных дел. Министр Дмитрий Кулеба знает свое дело. Справлялся бы со всеми полномочиями, если бы ему дали возможность. Но президент верит только приближенным в Офисе.

Третье – кадровые решения. Есть объективное дело: смена поколения совпала с приходом Зеленского. Она не позволяет формировать ансамбль опыта, профессиональности, энергии. А субъективна в том, что молодежь получила западное образование и знания, но оторвана от условий, в которых находится страна. Лучший пример – диджитализация. Прекрасная, золотая вещь. Но методика внедрения просто смешная.

Ахметов – не голубь мира. Сделал многое, за что давно надо было дать по рукам. Но не будет носиться с темой госпереворота

Зеленский заявляет, что в стране готовится государственный переворот. На это вроде бы выделили миллиард гривен и к этому может быть причастен олигарх Ринат Ахметов. Это реально?

– Мы находимся в состоянии войны. Телефонные разговоры спецслужбы прослушивают. Но могут говорить кто угодно и что угодно – думайте, что передаете президенту. Вся система институционально развалена, люди ищут работу и носят бумажки о государственных переворотах. Если бы президент имел только СНБО, на стол бы не попадал хлам.

Ахметов – не голубь мира. Сделал многое, за которое давно надо было предоставлять по рукам. Но не будет носиться с темой госпереворота. Он здесь зарабатывает, здесь его бизнес и огромные деньги.

Треть информации, попадающей на стол президента, берется из блогов, постов в интернете

Заявление Зеленского обрушило его акции.

– Конечно. Работают законы рынка. Заявление президента, эвакуация людей в ЦУМе – туда же удар. Помещение Ахметова, а люди работают с других компаний. И они в воскресенье рухнули. Говорит о сложной экономической ситуации и заявляет, что Ахметов готовит государственный переворот. На сегодняшний день почти 40 процентов госбюджета в его руках. Зеленский вместо того, чтобы заниматься антимонопольной политикой, наносить удар по олигарху, чем себе делает проблему.

Не исключаю, что эта спецоперация – с якобы переворотом. Президент его панически боится. Это будут использовать, дальше будут носить такие бумажки. А профессии проанализировать, дать задание проработать эти вещи – нет. Треть информации, попадающей на стол президента, берется из блогов, постов в интернете. Их нужно фильтровать. Зеленский неправильно использует информацию и неадекватно реагирует на нее. Как же среагировали на сообщения об обострении на границе?

Угроза от России динамично растет. Надо это признавать

Более месяца зарубежные партнеры били тревогу и сообщали о наращивании российских войск на границе. Власти сначала называли это дезинформацией, а позже признали, но назвали "созданием паники".

- Факт налицо. Угроза динамично растет. Надо признавать это. Поблагодарить партнеров, которые помогают. Формировать встречный месседж, контролируем ситуацию. Затем – организационные шаги. Начиная с военно-штабных учений, совещаний, публичных сообщений. Радует действующий начальник Генштаба Сергей Шаптала. Из-за информации по применению Байракторов, американских противотанковых комплексов показывает, что мы готовы дать отпор. Так же нужно действовать и по северной границе, и по восточной, и по линии фронта. За восемь лет войны офицерский, сержантский, рядовой состав научились жить с войной и понимают, как показывать врагу, что мы готовы к любым действиям. В то же время наблюдаем рефлексию президента: мы все знаем, но войны не будет. Это прокол.

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Американская разведка передала данные, как Кремль планирует широкомасштабное быстрое наступление на Украину одновременно в трех направлениях – из оккупированного Крыма, из границы Беларуси и через российскую границу на востоке. Враг может применить боевую авиацию. Россия рассчитывает на скорый захват с последующей длительной оккупацией?

– Генштаб должен быть готов к нескольким вариантам. Важно готовить и общество, объяснять. Надо привести в порядок место в бомбоубежищах. Подготовить ответные информационные сообщения, выпустить рекомендации. Сейчас начали проводить совещания с местными властями.

Городские головы спрашивают: вы пришли нам помогать или потрошить нас? Уже назревает конфликт между местным самоуправлением и центральной властью

Что говорят городские головы?

- Их собирают и говорят: должны для обустройства позиций предоставить нам то и то. А они спрашивают: вы пришли нам помогать или потрошить нас? Уже назревает конфликт между местным самоуправлением и центральной властью.

Автор: Александр Косарев
  Роман Бессмертный: «Офис президента себя отжил. Дело не только в его руководителе Андрее Ермаке или заме Олеге Татарове. У президента есть секретариат СНБО. Стратегия страны – его сфера деятельности. Если есть соответствующие департаменты в Совете по нацбезопасности и обороне, зачем они в Офисе президента? Выходит, есть еще одно правительство»
Роман Бессмертный: «Офис президента себя отжил. Дело не только в его руководителе Андрее Ермаке или заме Олеге Татарове. У президента есть секретариат СНБО. Стратегия страны – его сфера деятельности. Если есть соответствующие департаменты в Совете по нацбезопасности и обороне, зачем они в Офисе президента? Выходит, есть еще одно правительство»

Власть готова к возможному вторжению России?

- Первое – должно быть готовое общество. А оно готово, потому что восьмой год живет в состоянии войны. Второе – должно быть готово государство. Здесь есть проблема. Нет понимания, как правильно действовать. Третье – армия. Она подготовлена, но не снабжена в полной мере. Надо отдать должное, что за эти годы она изменилась морально и готова защищать украинцев. Но есть масса проблем, вызванных и экономикой, и отдельными отраслями промышленности и ресурсным обеспечением. Четвертое – внешний мир. Здесь тоже есть проблема. Когда на информацию США о скоплении российских войск на границе Зеленский реагирует, что это нагнетание обстановки, как объяснишь миру, что тебе нужна помощь? Есть ситуация на белорусско-польском корне. Премьер-министр Польши Моравецкий говорит, что это объявленная Кремлем война, и мы защищаем свою страну и Европу. Это говорит президент Дуда. Они объединяют польское общество. Даже оппозиция присоединилась, потому что есть угроза, кремлевская спецоперация. А мы качаем головой и говорим, что это не наша проблема.

Чего добивался Путин, создавая миграционный кризис?

– Это удар по Польше, Европе. В результате поляк сегодня морально сильнее немца. Канцлер Меркель же говорила, что давайте договоримся. И что, запустить в Европу диверсионные группы?

Иногда говорят: кто мы, какую роль мы можем играть? Украинцы сильные. Мы остановили русскую заразу. Зеленский не понимает, что такое война. Даже понятийный аппарат у высшего руководства государства не в порядке. Говорят, нужно выиграть в войне. Выиграют в футбол. В войне можно либо победить, либо потерпеть поражение. Объективная оценка ситуации ведет к правильным выводам и мерам.

Переброска по территории России грузов и личного состава длилась три месяца. Фактически заблокировали сбор урожая

Россия действительно готовит наступление, сконцентрировав на границе 100 тысяч военных?

– В учениях "Запад 2020-2021" задействовала войска Юго-Западного, Западного, Ленинградского, Северо-Западного направлений. Под их командованием всего около 800 тысяч личного состава. В учебе принимали участие десантные бригады, в частности работавшие на Донбассе, в Крыму и размещающиеся сейчас на Юго-Западном направлении. Переброска по территории России грузов и личного состава длилась три месяца. Фактически заблокирован сбор урожая. Возник дефицит с вагонами, перевозкой гражданского населения – таковы были масштабы опрокидывания.

Американцы увидели, что войска опрокидывали, но не вернули назад. Это касается и территории России и Беларуси. Раньше после учебы что-то оставляли, что-то возвращали. А такой масштабной передислокации еще не было. Кремль готовится к серьезным вещам.

Кремлю надо, чтобы что-то пылало рядом

У Путина есть один способ себя спасти – война против Украины. Но не нападет на российско-украинскую границу. Это будет открытым свидетельством агрессии. Может быть нападение на белорусско-польской границе и вовлечена Европа. Или на границе с Литвой. Или на линии фронта Донбасса или Крыма. Или на границе Беларусь-Украина.

Есть еще один мотив. На внешнем контуре – как выстраиваются отношения Москва-Вашингтон. Кремлю надо, чтобы что-то пылало рядом. Готовится встреча Байдена с Путиным. Повестка дня - от глобальной безопасности, ядерных вооружений и до кибербезопасности. Прибавьте к этому проблемы, связанные с тактическими вещами – пандемия, энергетический кризис, кризис продовольствия.

Формируется антипутинская коалиция. Вырисовываются союзники – поляки, литовцы, латыши

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит: если придет время "Ч", западные партнеры нам помогут. На что мы можем рассчитывать?

- Надо готовиться к самому худшему варианту и понимать, что это наша война. Должны в ней победить. Если помогут – поблагодарим. Формируется антипутинская коалиция. Вырисовываются союзники – поляки, литовцы, латыши. Те, кто, в первую очередь, понимают угрозу от России.

Война – это трагедия, но и шанс построить государство. Противник будет пользоваться нашей слабостью и расшатывать ситуацию внутри. Через "путчи" и другую дураку будет отвлекать от реальных вещей. Есть явная недооценка угрозы с Севера, Крыма и полное игнорирование - с территории Приднестровья.

Где место Украины?

– У НАТО должна существовать отдельная центрально-европейская стратегия. Ее инициаторами могли бы стать Украина, Польша и Литва. В этой системе мы могли бы рассчитывать на понятную помощь. Тогда Украина принимает первый удар, а дальше идет мобилизация союзников. Поляки говорят: "Мы защищаем себя – защищаем Европу". Хотелось бы, чтобы и наша власть говорила то же самое.

Автор: Оксана СМОЛА
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