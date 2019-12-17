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вторник, 17 декабря 2019 10:20

"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
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В Верховную Раду во вторник принесли Вифлеемский огонь мира.

Это на утреннем заседании парламента сделали члены национальной скаутской организации "Пласт".

Молодежь стоя приветствовали народные депутаты. Пластуны спели под гитару.

"Вифлеемский огонь мира - это свет рождения Иисуса Христа, которым мы делимся с теми, кто празднует Рождество вне дома. Сегодня этот огонь объединяет не только Украину, но и украинцев всего мира - от донецких терриконов до львовских Карпат, в Австралии, США и Канаде.

Огонь, который объединяет нас в самые сложные времена войны и мира. Напоминает, что единство является нашей силой. Ведь именно это единство помогла остановить нам российскую агрессию. И помогает двигать, развивать нашу страну во времена ежедневных вызовов.

И когда сядем за стол в предрождественский вечер, хотелось бы вспомнить всех тех, кто отдал жизнь за этот огонь мира. Слава Украине", - сказал с трибуны председатель киевской ячейки "Пласт" Иван Брацюнь.

Парень получил аплодисменты зала.

К слову, возле президиума парламента появились новогодние елки.

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На этой неделе Верховная Рада проводит последнюю пленарную неделю в 2019 году.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что она "пройдет продуктивно, эффективно".

"И мы пойдем работать в регионы, войдем в новогодние праздники с большим, положительным багажом", - сказал Разумков.

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