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пятница, 01 ноября 2019 12:27

Двойное гражданство: в правительстве рассказали новые подробности

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Двойное гражданство: в правительстве рассказали новые подробности
В правительстве говорят о выходе на двойное гражданство в двусторонних отношениях с другой страной.

Рассматривается несколько концепций введения двойного гражданства в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "ТСН"

"Я бы сказал, что сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций.

Концепции иногда сложные, иногда интересные. Например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе.

Возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом. Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет приниматься во внимание.

Есть определенный ряд концепций, которые мы сейчас прорабатываем. Не забудьте, что в этот процесс вовлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД", - сказал он.

"Далее будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать уже наши наработки дальше к депутатам", - заявил министр.

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Бизнесмен Игорь Коломойский признался, что имеет кроме украинского имеет еще 2 иностранных гражданства.

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