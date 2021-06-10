Двое судей по делу Стерненко подали в отставку

Причины подачи заявлений пока неизвестны. Фото: facebook.com/ruslan demchuk

Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов, которые рассматривали апелляционную жалобу активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении депутата Сергея Щербича, подали в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

"10 июня ВРП рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.

Причины подачи заявлений пока неизвестны. Сам Стерненко предположил, что отставки связаны с бешеным давлением на судей.

"Фактически моё дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали заключить меня в тюрьму, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол поменьше - год условно за один патрон -, решили уйти. Интересная ситуация", - написал активист в Facebook.

В судебной системе Кадегроб более 20 лет, с 2012-го была судьей Апелляционного суда Одесской области. В 2005 году ее избрали судьей бессрочно. Прибилов в этом Апелляционном суде с 2011 года.

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31 мая Одесский апелляционный суд оправдал Стерненко по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича - бывшего руководителя районной организации пророссийской партии "Родина". Активист получил условный срок на один год по статье об оружии. Накануне общественность в четвертый раз приходила под Офис президента в поддержку Стерненко. Во время митинга люди называли министра внутренних дел Арсена Авакова чертом, а генерального прокурора Ирину Венедиктову чумой.