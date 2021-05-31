Решение доказывает произвол суда первой инстанции: все о деле Стерненка-Демчука

Одесских активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука оправдали по статье "разбой". Но признали виновными в похищении человека. А Стерненка еще и в незаконном приобретении и хранении одного патрона калибра 5,45. Такое решение сегодня, 31 мая, вынес Апелляционный суд Одессы.

Автор: facebook.com/ruslan.demchuk.311 Активистам Сергею Стерненку и Руслану Демчуку отменили приговоры. В феврале их осудили на 7,3 года с конфискацией части имущества

За похищение обоих фигурантов дела приговорили к 5 годам тюрьмы и освободили от уголовной ответственности за истечением сроков давности. За хранение боевого патрона Стерненко получил один год условно. Собирается обжаловать приговор в Верховном суде.

"Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде", - подчеркнул он.

В то же время высказал мнение, что прокуроры также будут подавать апелляцию и будут настаивать на 7,3 года лишения свободы с конфискацией.

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За что судили Стерненка и Демчука

Сергея Стерненка и Руслана Демчука судили за дело шестилетней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат.

Якобы Стерненко пригласил его на встречу в селе Фонтанка Одесской области для сбора денег в помощь бойцам АТО. Затем его пригласили в автомобиль, где спереди сидел Стерненко, а за рулем Руслан Демчук. По словам потерпевшего, он имел с собой только портмоне с 300 грн и кредиткой, два мобильных телефона и разрешение на травматический пистолет. Через 10 мин. в автомобиль подсели еще двое. Они заламывали ему руки. После этого Демчук завел автомобиль, а Стерненко достал пистолет и трижды выстрелил. Кто после этого всего вытащил у него из карманов вещи, он не знает. Затем его завели в подвал, посадили на стул и оказали ему первую помощь, вытащив из ноги пулю. А потом допрашивали и били. Требовали сложить депутатский мандат и закрыть свою общественную организацию. Угрожали семье. После этого его вернули в Одессу и отпустили.

Пять лет рассмотрение дела почти не двигалось. А в этом году заседания пошли одно за другим. 23 февраля в Приморском райсуде Одессы Стерненка и Демчука признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Также у них должны были конфисковать половину имущества. Прокуратура просила для них по 8 лет.

Автор: t.me/NazarPrykhodkoPlus Сразу после оглашения приговора в городах Украины люди вышли в поддержку Сергея Стерненка. Под одесским СИЗО жгли файеры

Оба осужденных закрыли в СИЗО. Должны быть там оставаться до апелляции. Меры пресечения им изменили 9 апреля - из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, по решению Апелляционного суда Одессы.

Что учли и оставили без изменений в апелляции

Сергея Стерненка и Руслана Демчука оправдали по статье о разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича за недостаточностью улик.

В то же время судьи Апелляционного суда решили, что Щербича действительно похитили и пытали. Это подтверждает доказательная база, предоставленная прокуратурой, по мнению коллегии.

В частности речь идет о трекинге телефонов обвиняемых. По словам судей, Виктор Попревич обоснованно признал Стерненка и Демчука виновными по этой статье. Доводы стороны защиты судья назвала "безосновательными".

Также апелляционный суд отменил приговор Приморского районного суда по обвинению в незаконном хранении оружия. Апелляция признала пистолет Стерненка неогнестрельным, а стартовым. По мнению судей, это оружие нельзя считать боевым. Кроме того апелляция "критически оценивает выводы судебного эксперта", который несколько раз менял свои показания и не мог ответить на все вопросы суда. Именно он признал стартовый пистолет Стерненка огнестрельным. В конце концов Стерненка признали виновным в хранении одного боевого патрона. Якобы он мог быть опасным "из-за участия обвиняемого в массовых акциях".

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Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко является общественным активистом и деятелем, он возглавляет организацию "Неравнодушные". Был активным участником революции достоинства, также возглавлял ячейку "Правого сектора" в Одессе. Он родился 20 марта 1995 в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области в семье бывшего пограничника и учительницы. До 2014-го занимался "раскруткой" групп в соцсетях.

В начале 2014 года он присоединился к активистам евромайдана в Одессе, впоследствии возглавил его. Тогда Стерненку было 18 лет. Был участником Революции достоинства в Киеве. В частности, находился на ул. Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014-го.

Изучал правоведение в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. 2015 году вошел в список "100 влиятельных одесситов" по версии благотворительного фонда "Журналисты за демократию". Получил степень магистра в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, специальность - международное право.

Жил и учился в Одессе. После ряда нападений, совершенных на него в течение 2018 года, переехал жить в Киев.

Общественная деятельность

Как активист "Правого сектора" приобщался к закрытию наркоточек по реализации спайса в Одессе. Был одним из организаторов "мусорной люстрации". В частности, в сентябре 2014 года участвовал в "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича, который приехал в Одессу на заседание "Оппозиционного блока". В том же году был одним из инициаторов срыва концерта Ани Лорак, пикетирования российского консульства. А также - блокады оккупированного Крыма осенью 2015 года и привлечении к уголовной ответственности врача-взяточника Игоря Бычкова. В 2016-м активист судился против одесской преподавательницы-украинофобкы Елены Радзиховский. Его иск частично удовлетворили.

В 2017 году Стерненко приобщался к срыву выступления российского актера Константина Райкина, который открыто поддерживал аннексию Крыма.

В феврале 2017 оставил "Правый сектор". А в апреле 2018-го стал соучредителем общественной организации "Неравнодушные" в Одессе. Выступал против застройки части территории Городского сада Одессы - Летнего театра. Сам явился к правоохранителям, когда узнал, что его подозревают в организации беспорядков во время акций протеста. Поэтому в ноябре 2017 его посадили на 60 суток.

Труханов трижды заказывал меня убить

Кто такой Щербич

Сергей Щербич - член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник антимайдана, бывший депутат одного из районных советов Одесской области. Позже Щербич стал соратником мэра Одессы Геннадия Труханова и членом его партии "Доверяй делам". Стерненко обратился в областную прокуратуру, СБУ и полицию, чтобы депутата привлекли к ответственности за его антиукраинскую деятельность.

Автор: myrotvorets.center Жертвой "похищение" проукраинских активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука в 2015 году оказался Сергей Щербич. Член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник антимайдана.

"Щербич является партийцем и депутатом "Доверяй делам" и полностью подконтрольный мэру Одессы Труханову. Труханов трижды заказывал меня убить. И по его указанию и открыли это и еще ряд уголовных производств. Именно поэтому Щербич и писал это заявление против меня", - рассказал Стерненко .

Решение также доказывает произвол суда первой инстанции

Мысли о приговоре

"Сегодняшнее решение апелляционного суда сложно назвать справедливым. Но это лучше, чем начудил суд Приморский, когда меня засудил и еще и с конфискацией. По факту я получил судимость и год условно за один патрон", - говорит Сергей Стерненко.

Это решение может и неправильное, но оно взвешенное и обоснованное юридическими, а не юридически подобными мыслями, считает адвокат Леонид Маслов.

"Решение также доказывает произвол суда первой инстанции. Последствия - судимость погашается немедленно по истечении одного года", - говорит адвокат.

Правосудия и правоохранительной системы у нас как не было так и нет. А есть телефонное право, влияние на суды и тот факт, что власть боится только одного, считает активист Роман Синицын.

"Акции еще будут, потому что ничего не решилось, кроме того, что Сергей сегодня не едет в тюрьму. По похищению, пыткам ватного титушки, 300 гривен, стартовый пистолет. Все это апелляция похоронила. Но дала условный срок за один патрон. По версии суда - "хранение одного патрона могло представлять опасность, потому Стерненко активно участвовал в акциях протеста". И именно поэтому дело не закрыли за малозначимостью. Ибо один патрон, это не малозначимо, по версии этого "суда". Сергей не поедет в колонию. Но будет и дальше в "подвешенном состоянии", потому что есть еще суд по самообороне. И как только будет "политическая воля" - Сергей поедет уже на реальный срок, условный - изменят на отбывания реального", - говорит Синицын.

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Нападения на Стерненка и обвинения в убийстве

На активиста нападали трижды в течение первой половины 2018 года - его били битами и стреляли в шею. Все это произошло в Одессе. Во время последнего из них он смертельно ранил одного из нападавших 29-летнего Ивана Кузнецова. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Второй участник нападения 30-летний Андрей Исайкул впоследствии бежал из Украины. Активист утверждает, что защищался. В СБУ отрицают. Говорят, он всадил нож в сердце Кузнецову, когда тот убегал.

Четвертое нападение произошел 31 августа прошлого под Приморским судом в Одессе. Тогда его пытались облить неизвестным веществом. Виновные в нападениях до сих пор не наказаны. Сам активист обвинял одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции. Мэр ситуацию не комментирует.

Автор: facebook.com/sternenko В 2018 году на Сергея Стерненка совершили три нападения, во время последнего из них он смертельно ранил одного из нападавших. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови

Ирина Венедиктова, возглавив Офис генпрокурора, "обнаружила огромный интерес к этому делу", по словам ее экс-заместителя Виктора Трепака.

11 июня в прошлом году Служба безопасности Украины объявила Сергею Стерненку подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Сначала его отправили под домашний арест, затем меру пресечения изменили на ночной домашний арест. 29 января эту меру отменили, поскольку суд передал Стерненка на поруки народного депутата от "Голоса" Роману Лозинскому.

Если вину активиста докажут - могут посадить на 15 лет.

Приговор в 7,3 года с конфискацией Сергею Стерненку и Руслану Демчуку вынес судья Приморского райсуда Виктор Попревич. В Одессе работает с 2015-го, переехал сюда из Донецка. Известный многим резонансным решениями. В частности тем, что якобы "отмазывал" пьяных водителей. А также отпустил под мизерную залог директора лагеря "Виктория", где погибли дети.