Два облсовета осудили согласования "формулы Штайнмайера" и готовы провести свои сессии на Майдане

Львовщина и Тернопольщина написали обращение к Зеленскому по "формуле Штайнмайера". Фото: ИА "Вголос"

Тернопольская и Львовская областные советы приняли обращение к президенту Владимира Зеленского и руководства государства. В них выразили свое возмущение согласованию в Минске "формулы Штайнмайера".

"Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября президентом Украины Владимиром Зеленским намерениях реализации так называемой" формулы Штайнмайера "является, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", - говорится в заявлении, сообщает пресс-служба облсовета.

Львовский облсовет считает, что вследствие реализации "формулы" Украина получит легитимизации и длительное консервирования самопровозглашенных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с помощью выборов.

Тернопольский областной совет расценивает намерения по реализации "формулы Штайнмайера" как сдачу национальных интересов Украины и начало капитуляции страны.

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой" формулы Штайнмайера "разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, вновь сделает Украину частью России", - говорится в обращении.

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Депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области "выражать свои протесты против начала капитуляции". Также приняли обращение к Владимиру Зеленского, Верховной Рады, Кабмина и СБУ о недопустимости отвода сил и средств Вооруженных сил Украины и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В Харькове, Днипре, Одессе, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Северском Донецке, Мариуполе и Краматорске прошли акции протеста.