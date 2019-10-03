"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины

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В Харькове, Днипре, Одессе, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Северском Донецке, Мариуполе и Краматорске прошли акции протеста.

Люди выходят, чтобы высказаться против договоренностей, достигнутых во время заседания ТКГ в Минске 1 октября, и планов руководства Украины реализовать "формулу Штайнмайера".

Как это было и с какими требованиями вышли украинцы - в подборке, опубликованной на Цензор.НЕТ.

В Днипре около 300 человек собрались перед облгосадминистрацией. Держали флаги ВО "Свобода", "Демсокиры" и государственные. Спикер призвал присутствующих создать координационный совет из местных политических сил и общественных организаций.

В Кривом Роге на акцию у стелы с фотографиями погибших на Донбассе криворожан вышли около 100 горожан.

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В Одессе собралось около 300 человек. После митинга участники отправились в областное управление СБУ, где оставили обращение с требованием обнародовать подписанный Леонидом Кучмой документ и привлечь к уголовной ответственности инициаторов подписания со стороны Украины как государственных изменников.

Акция против "формулы Штайнмайера" состоялась также во Львове.

300 человек пришли в палатку "Все для победы" на площадь Свободы в Харькове с плакатами "Легализация оккупации?", "Только победа!", "Нет капитуляции!", "Не прокатит!", "Моника Зелински, готовься к Ростова", "Формула Путинмайера - это ложь", "Почем нынче Украина?".

Несколько десятков горожан вышли на главную площадь Северского Донецка.

В Мариуполе на митинг вышли на площадь у драматического театра. Во время акции участники собирали подписи под обращением к президенту Владимира Зеленского, глав МИД, СБУ, народных депутатов и делегатов Трехсторонней контактной группы в Минске. Основные требования - обнародовать тексты договоренностей с Россией и отказ от проведения любых выборов в Донбассе до появления реальных гарантий безопасности.

Против "формулы Штайнмайера" вышли и жители Краматорска.

"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Их разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.