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четверг, 20 мая 2021 10:56

Два года в Украине нет посла США

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Два года назад, 20 мая 2019-го, посол США Мари Йованович завершила работу в Украине. Работала с августа 2016-го.

  Мари Йованович проработала послом менее трех лет.
Мари Йованович проработала послом менее трех лет.

"В течение трех-пяти лет после Революции достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизацию экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ - это было нелегко. Но это означает, что фундаментальные принципы окрепли в Украине, или вскоре укрепится.

Украинский народ творит судьбу Украины и добьется того, что принадлежит Украине по праву - ее места среди европейских стран - процветающих, безопасных и демократических", - сказала американский дипломат.

В июне 2019-го временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине стал Уильям Тейлор.

А в прошлом году в январе его заменила Кристина Квин - временный поверенный в делах США в Украине.

Автор: @ZelenskyyUa
  Президент Украины Владимир Зеленский смотрит с Кристиной Куин трансляцию инаугурации президента США Джозефа Байдена, 20 января 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский смотрит с Кристиной Куин трансляцию инаугурации президента США Джозефа Байдена, 20 января 2021 года.

Коррупция является значительным препятствием для экономического роста Украины, говорила американский дипломат.

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В апреле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. А в мае в Киеве был госсекретарь США Энтони Блинкен.

Послом Украины в США работает Оксана Маркарова. Американского посла в Украине до сих пор нет.

Главный вызов - не исчезнуть с радаров мирового сообщества

"Украина ввязалась руками отдельных деятелей, таких как Луценко, Дубинский, Деркач, в подыгрывание одной стороне на президентских выборах в США", - говорит в комментарии Gazeta.ua народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Администрация Трампа стремилась найти компромат на Байдена. Отставка Йованович была частично спровоцирована действиями того же Луценко.

Сейчас, когда президентом США является Байден, в ближайшее время посол появится", - говорит нардеп.

"Теперь главный вызов для Украины - не исчезнуть с радаров мирового сообщества. Внимание сейчас больше привлечено к обстрелам палестинцами Израиля.

Чтобы остаться на повестке дня - надо активно двигаться в направлении реформ. Началась работа над судебной. Началась работа над судебной, в частности реформы Высшего совета правосудия. Активизировалась работа по совершенствованию конкурса в отношении руководителя НАБУ.

Визит Блинкена дал существенный толчок. Но будет ли украинская власть последовательна в реформах, что в интересах украинского народа, - большой вопрос", - говорит Ярослав Юрчишин.

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Дата
20
мая

Два года в Украине нет посла США

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