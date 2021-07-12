"Дружбу" с россиянами разбили за час

Камень о "дружбе" между украинским и российским народами, табличку на котором установила прокремлевская ОПЗЖ, продержался час. Об этом сообщил в Facebook журналист Александр Рудоманов.

"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и российского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. На этот раз - за час", - написал журналист.

Ранее харьковский депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик, которому СБУ в 2017 году объявляла подозрение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, заявил о восстановлении знака. Также показывал баннер с надписью "Русский и украинский народы - братские навеки".

"Служба безопасности Украины, а вы, я так понимаю, на каникулах?" - пишет группа "Рагу.лі" в Facebook.

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На прошлой неделе Киевский городской совет поддержал решение о демонтаже знака о дружбе Киева и Москвы. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.