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четверг, 08 июля 2021 15:04

Киевсовет со скандалом принял снос памятника дружбе с Москвой

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Депутаты Киевсовета на пленарном заседании 8 июля поддержали проект решения о демонтаже памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец в Facebook.

Автор: Леонид Емец
  Голосование за решение по фракциям
Голосование за решение по фракциям

За решение проголосовали 76 депутатов из 95 присутствующих. Скандал вызвала позиция представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь", которую возглавляет Виктор Медведчук. Они не дали ни одного голоса.

"Кто сепаратюги в Киевсовете? Простой вопрос о демонтаже памятного знака о дружбе Киева и Москвы вызвал бурную дискуссию. Фракция ОПЗЖ не голосовала, но это было прогнозируемо", - написал Емец.

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Почти в полном составе поддержали снос знака депутаты от "Европейской солидарности", УДАРа, "Голоса" и "Батькивщины".

Рассмотрение вопроса на видео с 1 ч. 47 мин.

Знак в честь дружбы Киева и Москвы установили в столице в 2001 году на ул. Маршала Якубовского.. Решение о демонтаже должны были принимать только 22 июля, но депутат от "Голоса" Алина Михайлова предложила внести проект демонтажа на голосование в повестку дня. Когда в Киеве снесут скандальный памятник, неизвестно.

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Дата
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Украинцы и кримские татары победили войско Московы

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