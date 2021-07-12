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понедельник, 12 июля 2021 13:49

ОПЗЖ установила камень о "братстве" с россиянами
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Прокремлевская ОПЗЖ заявила, что возобновила "знак дружбы" украинского и российского народов. Об этом в Facebook написал депутат от этой партии в Харьковском городском совете Андрей Лесик.

"Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины", - написал он.

На фото мужчины держат баннер "Русский и украинский народы - братские навеки".

В 2017 году СБУ задерживала Лесика, ему объявляли подозрение по статье - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В 2018-м Киевский районный суд Харькова освободил его из-под стражи. Лесик участвовал в организации "Украинский выбор" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

На прошлой неделе Киевский городской совет поддержал решение о демонтаже знака о дружбе Киева и Москвы.

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