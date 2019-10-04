Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк

"Чем Андрей Богдан отличается - он приходит и говорит: "Вот такое вот решение", — Данилюк. ФОТО: "РБК-Украина"

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан пытался "узурпировать" доступ к Владимиру Зеленскому, но у него не получилось.

Об этом в интервью LB.ua рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, который сам подал в отставку.

"Пытался, но у него не получилось. Это сложно сделать, потому что люди могут заходить (обращаться - Gazeta.ua) через советника, помощника. И доносить информацию".

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"Где проявляется влияние и чего не хватает на самом деле. Первое - это анализ информации. Когда человек не просто приносит информацию, а дает анализ и предлагает, что надо делать. На это не все способны. И второе - возможности реализовать то, что предлагается. Чем Андрей Богдан отличается - он приходит и говорит: "Вот такое вот решение". Как он это решает, мало кого уже беспокоит. Но то, как он это решает, мне кажется, создает значительные проблемы ".

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны после заявления об отставке. Соответствующий указ глава государства издал 30 сентября. Данилюк объяснил свою отставку возможной отменой национализации ПриватБанка.