Данилюк объяснил свою отставку ситуацией с ПриватБанком

Данилюк подтвердил, что имел сложные отношения с главой Офиса - Андреем Богданом. ФОТО: "РБК-Украина"

Экс-секретарь Рады национальной безопасности и обороны Александр Данилюк объяснил свою отставку возможной отменой национализации ПриватБанка.

Об этом он рассказал в комментарии BBC-Украина.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе ПриватБанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - сказал Данилюк.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ".

Он указал, что не понимает, о каком копромиссе в вопросе с экс-владельцами, в частности олигархом Игорем Коломойским, может идти речь.

"Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов".

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Данилюк подтвердил, что имел сложные отношения с главой Офиса - Андреем Богданом.

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто есть другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим", - говорит Данилюк.

"Считаю, что государство должно работать иначе, без ручного контроля".

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны после заявления об отставке. Соответствующий указ глава государства издал 30 сентября.