Допрос Порошенко перенесли

На прошлой неделе Порошенко не явился на допрос. Фото: Getty Images

Служба безопасности Украины перенесла допрос пятого президента, народного депутата Петра Порошенко в деле о государственной измене Виктора Медведчука и Тараса Козака.

СБУ вызвала Порошенко на понедельник, 31 мая, на 15.00. Но следственное действие перенесли по просьбе адвокатов, сообщает "Українська правда"

Нардепа вызывали в качестве свидетеля.

"Вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

27 мая Порошенко не явился на допрос в СБУ. Вместо этого поехал на передовую к украинским военным.

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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку. Их подозревают в государственной измене. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест. Журналисты Bihus.info опубликовали материал о Медведчуке "Как закалялась мразь". В сюжете упоминается, в частности, Порошенко.