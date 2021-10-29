Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский

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Главные задачи власти – навести порядок в стране, формировать институциональность, увеличить ВВП. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Вместо этого Зеленский говорит губернаторам строить заводы. Идиот, "нью совок". Должны предоставить возможности украинцам, а заводы они построят сами. Параллельно должно быть формирование модернизированной, мотивированной и обученной украинской армии. И после этого – краткая милитарная операция спецназовцев по освобождению оккупированных территорий. Такую 2015 мы готовили в Горловке. В "Боевом братстве Украины" есть полковник с позывным "Хмара", который вместе с генералом Вооруженных сил Сергеем Кривоносом подготовили его. Я с этим предложением подходил к президенту Порошенко, так он меня послал заниматься хозяйствованием", - добавил он.

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По мнению Жебривского, при таких условиях Донбасс можно было бы освободить за пять дней.

"Но для начала должны навести порядок в стране. У нас будет безумная поддержка Запада и ракеты, которые могут полететь в Кремль. Тогда через пять-шесть дней легко освобождается оккупированная территория. Если сегодня делать милитарную операцию, получим от кацапов полный отлуп. Если же все решим, еще пять-шесть лет на бывших временно оккупированных территориях должны быть военно-гражданские администрации, дерашизация и тогда выборы", - подчеркнул Жебривский.

Президент Владимир Зеленский называл основной своей задачей в этой должности – закончить войну на Востоке Украины. Когда был на передовой, то обещал, что "Освободим Донбасс, как Украину от нацистов".