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пятница, 29 октября 2021 04:32

Украинские Bayraktar готовы атаковать днем и ночью

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Украинские Bayraktar готовы атаковать днем и ночью
Bayraktar патрулируют не только Донбасс. Фото: Press Agency

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы атаковать днем и ночью.

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальйонно-тактических групп России (у границ Украины и в Крыму - ред). Проводили разведку и тренировки", - рассказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью BBC News Украина.

Украинские Bayraktar с марта этого года "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике".

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"Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были учения "Запад-2021" (России и Беларуси – ред.). Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar", - пояснил Наев.

Сейчас украинская армия имеет 12 Bayraktar - это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

Вооруженные силы Украины применили летательные аппараты Bayraktar TB2 в Донбассе.

Их использовали для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой области.

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