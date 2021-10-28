Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"

Соратник олигарха Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и России Дмитрий Торнер, посещал Офис президента.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В распоряжении журналистов оказалось фото посещения Торнером ОП 3 февраля 2021 года.

Автор: "Схемы" В феврале этого года Дмитрий Торнер посещал Офис президента

Незадолго до этого визита его сняли с международного розыска, а уголовное производство по использованию поддельных паспортов закрыли в Украине.

Это произошло, несмотря на то, что накануне выборов в Верховную Раду в 2019 году глава СБУ Иван Баканов и тогдашний глава МВД Арсен Аваков публично призвали Центральную избирательную комиссию исключить Торнера из избирательного списка ОПЗЖ. Правоохранители заявили, что он действительно гражданин Молдовы Дмитрий Некрасов, который "скрывается от международного правосудия".

Журналисты выяснили, что Торнер входит в близкое окружение олигарха Фирташа. Он не только работал менеджером в одной из крупных газоснабжающих компаний олигарха "Хим-Трейд", но и был рядом с Фирташем на заседании австрийского суда, где слушалось дело о возможной экстрадиции олигарха в США.

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Торнера также называли вероятным переговорщиком Фирташа – якобы в вопросах помощи со стороны олигарха в поиске компромата на Джозефа Байдена в обмен на усилия тогдашней администрации Дональда Трампа по предотвращению его экстрадиции и устранению юридических проблем в США.

Согласно данным журналистов, у соратника Фирташа, вероятно, есть российское гражданство. А его основное место жительства – Австрия.

Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат. Его в 2013 году приватизировала компания Дмитрия Фирташа. Суд разорвал государственные договоры с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний Фирташа DF Group.