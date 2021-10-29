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пятница, 29 октября 2021 12:53

"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление

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&quot;Ракеты на Москву&quot;: Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
Арестович пояснил, что в его заявлении "ракеты на Москву" речь не идет об убийствах мирных граждан РФ. Фото: скриншот с видео

В Украины пока нет ракет, которые могли бы достать до Москвы. Если бы такие были, тогда бы об этом все знали и рассказывали.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, объясняя свое заявление о "ракетах на Москву".

"Есть проекты ракетных комплексов "Сапсан", "Гром-1" и "Гром-2", которые в теории должны достигать дальности более 500 км, в зависимости от конструкции. Но чтобы их взяли на вооружение, нужно не менее пяти-семи лет упорного труда", - сказал Арестович.

Добавил, что его слова о "ракетах на Москву" извратили и вырвали из контекста.

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"Я сказал, что если Путин так будет вести себя дальше, то когда-то и украинские ракеты направят на Москву. Это только предупреждение, что любые действия имеют свои последствия. РФ восемь лет подряд рассказывает, как она нас вернет в "каменный век", разбомбит, сотрет в пыль. И когда мы один раз на миллион их заявлений сказали, что такие действия имеют последствия, они там переполошились на всех федеральных каналах", - объяснил Арестович.

Он также прокомментировал возможность диверсий в России и оккупированном Крыму. По его словам, об этом можно будет говорить только при полномасштабной войне.

"Теракты от диверсий отличаются тем, что диверсия – это военное действие, а теракт – это международное преступление. Мы не собираемся убивать мирных российских граждан. И ракеты, направленные на Москву – это же не на жилые кварталы Москвы, если они когда-нибудь будут направлены" , – отметил Арестович.

Ранее Алексей Арестович заявил, что президент страны-агрессора России Владимир Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшем будущем. Наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут достать до Москвы. Это будут паритетные действия в ответ на действия России.

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