Пятый президент Петр Порошенко: "Уже больше года монобольшинство блокирует создание ВСК по "вагнеровцам"

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко с трибуны парламента призвал депутатов поддержать создание ВСК по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам".

Он отметил, что уже более года монобольшинство блокирует создание ВСК.

"Сейчас мы перейдем к рассмотрению сверхважного постановления о создании ВСК по так называемым "вагнеровцам"- русской террористической организации, которая состоит из десятков тысяч террористов, на совести которой находятся тысячи погибших украинцев. Самолет МН-17, ИЛ-76 под Луганским аэропортом Ан-26, пытки украинцев в плену и много других преступлений. Более года монобольшинство не дает своих представителей, препятствуя созданию этой ВСК, де-факто становясь на сторону врага", - отметил Порошенко.

"Хочу напомнить, что они будут сейчас просовывать свою комиссию. Временные следственные комиссии - это конституционный механизм оппозиции для парламентского контроля. Власть имеет правоохранительные, надзорные органы для того, чтобы реализовывать ту информацию, которой она владеет", - напомнил пятый президент.

"Я был шокирован, когда сейчас журналисты обнародовали инструкции из Офиса президента народным депутатам монобольшинства, которые велят не голосовать за ВСК и голосовать за "игорька "с дерибаном 750 миллионов в виде взятки. Когда было еще больше унижение парламента?", - возмутился Порошенко.

"Мы должны защищать не "крота" в высшем политическом руководстве страны, которое сначала отрицало сам факт проведения этой операции. Я как пятый президент и бывший Верховный Главнокомандующий был вынужден раскрыть информацию, что именно я санкционировал сотрудничество с международными партнерами, эту операцию, которую назвали блестящей операцией украинских спецслужб", - отметил Порошенко.

"Не бойтесь, чтобы кто-то от власти пострадал. Бойтесь, что пострадает Украина. Что будет подорван авторитет нашего международного сотрудничества спецслужб. А нам сейчас это очень нужно для того, чтобы остановить российское нашествие и русское наступление", - отмечает лидер "Европейской Солидарности" .

"Я призываю в первую очередь представителей монобольшинства, это историческое голосование и от этого зависит в том числе, как вас будут вспоминать. Поддержите постановление. Поддержите наши спецслужбы. Поддержите то, что преступники должны быть наказаны, в том числе и Гаагским судом, включая Путина", - резюмирует Порошенко.