Для школ обновили нормы питания: что изменится в меню учеников

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 531
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 333
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 423
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 684
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 963
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1773
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 216
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 864
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2197
Фото
Все фото
8
6
5
13
3
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Видео
Все видео
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 234
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 225
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1269
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 198
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
среда, 07 апреля 2021 19:12

Для школ обновили нормы питания: что изменится в меню учеников

  Комментировать
Для школ обновили нормы питания: что изменится в меню учеников
В Украине утвердили новые нормы школьного питания. Фото: Facebook

Кабмин утвердил новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

В частности, запрещается использование колбасных изделий и сосисок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каком возрасте стоит отдавать детей в школу

Кроме того, чиновники постановлением:

- ограничили количество соли, сахара и жиров. Запретили рыбные консервы;

- увеличили количество фруктов и мяса;

- уменьшили количество хлеба.

От заведений требуется организовать питание детей с особыми диетическими потребностями на основании медицинской справки.

Постановление также позволяет выбрать модель организации питания с учетом особенностей заведения - кейтеринг, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей и собственными силами учреждения.

Учеников четвертых и девятых классов освободили от государственной итоговой аттестации из-за распространения коронавируса. В документах им сделают запись "освобожден (а)".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для школ обновили нормы питания: что изменится в меню учеников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Британская королева под наркозом родила принца

Увеличили количество мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 23679
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 9702
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8316
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 6111
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 5157
Политика
СНБО давит тех, чьи участки присмотрели новые владельцы - политолог Сазонов
СНБО давит тех, чьи участки присмотрели новые владельцы - политолог Сазонов Просмотров: 288
Жадан с Портниковым обсудили "идиотизм" избирателей Зеленского
Жадан с Портниковым обсудили "идиотизм" избирателей Зеленского Просмотров: 414
Рада может собраться на следующей неделе только раз - "слуга"
Рада может собраться на следующей неделе только раз - "слуга" Просмотров: 54
О деятельности Семенченко знали в СБУ
О деятельности Семенченко знали в СБУ 3 Просмотров: 459
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 2241
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 6541
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть