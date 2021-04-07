Для школ обновили нормы питания: что изменится в меню учеников

В Украине утвердили новые нормы школьного питания. Фото: Facebook

Кабмин утвердил новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

В частности, запрещается использование колбасных изделий и сосисок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

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Кроме того, чиновники постановлением:

- ограничили количество соли, сахара и жиров. Запретили рыбные консервы;

- увеличили количество фруктов и мяса;

- уменьшили количество хлеба.

От заведений требуется организовать питание детей с особыми диетическими потребностями на основании медицинской справки.

Постановление также позволяет выбрать модель организации питания с учетом особенностей заведения - кейтеринг, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей и собственными силами учреждения.

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