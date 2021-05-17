Диссертация Кивы: нардепа могут отправить на повторную защиту

Диссертационная работа попадает в спецсовет после проведения всех экспертиз. Фото: facebook.com/kivailya

Кандидатскую диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы могут отправить на "глубинную проверку".

Возможно, ему придется пройти повторную защиту научной работы, заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, передает "Обозреватель".

"Учитывая большой общественный резонанс, я предвижу, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу. Сможет ли Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается, что там есть научные статьи – это будет уже выяснено в результате глубинной проверки. У меня есть сомнения, что вследствие всех этих процессов Киве присвоят научное звание", – отметил он.

По словам Мартыненко, повторная защита происходит "уже с другим спецсоветом в другом ВУЗе". Говоря о диссертации Кивы, он отметил, что наработки, изложенные в ней, могут "не полностью соответствовать действительности". В частности, речь идет о внедрении результатов научных исследований "на предприятиях, учреждениях, организациях, в законотворческой и преподавательской деятельности". Мартыненко также пояснил, что диссертационная работа попадает в спецсовет после проведения всех экспертиз, а значит, ее не стоит обвинять в искажении фактов. Ее члены не проверяют, насколько полученные документы являются достоверными.

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Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил 26 апреля диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии. В Институте подготовки кадров госслужбы занятости журналистов не пускали на процесс защиты Кивою диссертации. Процедура защиты превратилась в скандал. Межрегиональная академия управления персоналом, где нардеп проходил аспирантуру, задним числом опубликовала сборники научно-практических конференций с его статьями.