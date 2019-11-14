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четверг, 14 ноября 2019 14:34

Дещица рассказал, как удалось вернуть в Украину задержанного Интерполом Мазура

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Дещица рассказал, как удалось вернуть в Украину задержанного Интерполом Мазура
Игорь Мазур вернулся в Украину, но дело против него Интерпол не закрыл. Фото: volynnews.com

Основанием для возвращения из Польши на родину Игоря "Тополя" Мазура стало блокирование его статуса в общей системе Интерпола к дальнейшему выяснения ситуации. Этому способствовали активные действия украинской стороны.

Ситуацию Укринформу прокомментировал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Подача нашей стороной документов в Интерпол и факт, что с вечера 12 ноября статус Игоря Мазура в системе Интерпола был заблокирован до выяснения обстоятельств, означали, что он не преследуется, а его дело находится в подвешенном состоянии, она изучается. Это дало ему возможность легально вернуться в Украину ", - отметил Дещица.

По его словам, Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.

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Сейчас украинская сторона убеждает польских коллег, что дело против Мазура сфабриковано.

Документы по Мазуру польская прокуратура потребовала в России. Зато украинская прокуратура передала информацию через представительство Интерпола в Украине передала в секретариат международной организации.

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Доля заметил, что выезд Мазура в Украине не означает закрытия дела. Это окончательно решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.

"Только он может принять решение: развивать это дело дальше и передавать материалы в суд или нет", - отметил Дещица.

Накануне вечером заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что возвращение Игоря Мазура в Украине стало возможным в том числе и потому, что еще вечером в день задержания украинском бюро Интерпола по поручению главы МВД Арсена Авакова направило пакет документов, прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию.

Ветеран АТО Игорь Мазур, которого 9 ноября задержали польские пограничники по запросу спецслужб России, вечером 13 ноября вернулся в Украину.

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Дата
14
ноября

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