Дещица рассказал, как удалось вернуть в Украину задержанного Интерполом Мазура

Основанием для возвращения из Польши на родину Игоря "Тополя" Мазура стало блокирование его статуса в общей системе Интерпола к дальнейшему выяснения ситуации. Этому способствовали активные действия украинской стороны.
Ситуацию Укринформу прокомментировал посол Украины в Польше Андрей Дещица.
"Подача нашей стороной документов в Интерпол и факт, что с вечера 12 ноября статус Игоря Мазура в системе Интерпола был заблокирован до выяснения обстоятельств, означали, что он не преследуется, а его дело находится в подвешенном состоянии, она изучается. Это дало ему возможность легально вернуться в Украину ", - отметил Дещица.
По его словам, Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.
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Сейчас украинская сторона убеждает польских коллег, что дело против Мазура сфабриковано.
Документы по Мазуру польская прокуратура потребовала в России. Зато украинская прокуратура передала информацию через представительство Интерпола в Украине передала в секретариат международной организации.
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Доля заметил, что выезд Мазура в Украине не означает закрытия дела. Это окончательно решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.
"Только он может принять решение: развивать это дело дальше и передавать материалы в суд или нет", - отметил Дещица.
Накануне вечером заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что возвращение Игоря Мазура в Украине стало возможным в том числе и потому, что еще вечером в день задержания украинском бюро Интерпола по поручению главы МВД Арсена Авакова направило пакет документов, прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию.
Ветеран АТО Игорь Мазур, которого 9 ноября задержали польские пограничники по запросу спецслужб России, вечером 13 ноября вернулся в Украину.
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