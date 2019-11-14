Ветеран АТО Мазур вернулся в Украину

Игорь Мазур вернулся в Украину. Фото: ТСН

Ветеран АТО Игорь Мазур, которого 9 ноября задержали польские пограничники по запросу спецслужб России, вернулся вечером 13 ноября в Украину.

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти — Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции — Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину. Это стало возможным в том числе и потому, что еще вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблении РФ своим правом обращения в эту международную организацию. Отдельную благодарность хочу выразить послу Украины в Польше Андрею Дещице", — написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Факт освобождения Игоря Мазура подтвердила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, консул лично сопровождал переезд Мазура на территорию Украины.

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Мазура обвиняют в участии в боях в Грозном во время Первой чеченской войны. За такие же обвинения в России раньше задержали, пытали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые никогда не были в Чечне. Мазур говорит, действительно в то время в Чечне был, но как журналист, освещал зверства режима.