Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского

Мендель манипулирует, говорят журналисты.

Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.

Так журналисты отреагировали на заявление Мендель о том, что журналист якобы бросался сам.

На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.

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Заявления Мендель журналисты назвали манипуляциями.

"Во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и спикера Зеленского, редакция "Схем" публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить позицию руководителя ОП Богдана и главы государства по фактам, установленным редакцией во время проведения расследования "Андрей Богдан. "Незаслуженное" звание и грамота от Азарова в разгар Майдана", - заявляют представители СМИ.

За препятствование законной профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность. Наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Журналисты сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан был одним из членов делегации правительства Азарова, которая летала в России 2013 года за день до объявления о прекращении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.