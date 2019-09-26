"Схемы": Богдан сопровождал Азарова в Россию накануне Евромайдана

Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского в мае. Фото: Прямий

Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан был одним из членов делегации правительства Азарова, которая летала в Россию в 2013 году за день до объявления о прекращении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Богдан вместе с Азаровым, несколькими министрами и вицепремьером Юрием Бойко находился на переговорах в Санкт-Петербурге 19-20 ноября 2013 года, говорится в расследовании программы "Схемы".

Тогда Азаров принял участие в заседании глав правительств стран СНГ, а также имел личную беседу с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

На следующий день после возвращения из России украинское правительство объявило о приостановлении подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Ее должен был подписать Янукович 29 ноября 2013, однако этого не произошло, что стало причиной евромайдана.

По данным журналистов, Богдан 23 декабря 2013 получил почетную грамоту Кабинета министров Украины - в период, когда на Майдане Независимости продолжались масштабные антиправительственные протесты.

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Сам Богдан на вопрос об этих событиях не ответил, запрос по интервью в Офисе президента не удовлетворили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам, юриста партии "Слуга народа" и одного из членов предвыборного штаба Зеленского Андрея Богдана.