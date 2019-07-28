Депутаты "Слуги народа" собрались в Трускавце на обучение

"Слуги народа" приехали в Трускавец. Фото: Зе!

Будущие нардепы от партии Слуга народа прибыли в Трускавец, где пройдет недельный интенсив от Киевской школы экономики.

Будущих депутатов централизованно автобусами с вокзала Трускавец везут в отели, сообщает LB.ua.

Они разместятся в самых дорогих отелях города - Риксос и Женева.

Это будет недельный интенсив. В основе его методики - Гарвардский курс преподавания для взрослых.

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Ранее сообщалось, что Киевская школа экономики будет обучать депутатов от партии Слуга народа.