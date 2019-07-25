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четверг, 25 июля 2019 10:13

"Кем я хочу стать как депутат" - в Школе экономики рассказали подробности обучения нардепов от "Слуги народа"

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&quot;Кем я хочу стать как депутат&quot; - в Школе экономики рассказали подробности обучения нардепов от &quot;Слуги народа&quot;
Депутаты "Слуги народа" для эффективной работы в Раде получат шпаргалки. Фото: из открытых источников

Со следующей недели более 200 новоизбранных депутатов от "Слуги народа" начнут подготовку к работе в парламенте в Киевской школе экономики.
"Курс молодого депутата" рассчитан на 7 дней.

Народные депутаты от "Слуги народа" получат 4 "шпаргалки" для эффективной работы в парламенте IX созыва.

Чему будут обучать будущих законодателей от президентской партии, рассказал почетный президент КШЭ Тимофей Милованов, сообщает "Громадське".

Первый документ касается личной стратегии: "Кем я хочу стать как депутат. Через 5 лет, 3 года, через год. За что я хочу быть известным".

Второй - предложение политики: "Каким образом я буду внедрять реальную политику для того, чтобы стать известным".

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Третий - законотворчество/законодательная инициатива для внедрения своей политики на законодательном уровне.

Четвертый - план внедрения: построение коалиции, анализ ситуации, чтобы твой законопроект "не умер, а был принят".

Стоимость курса Милованов назвал коммерческой тайной. Поскольку его оплачивает партия, цифры можно будет увидеть в ее отчете позднее.

Явка на досрочных парламентских выборах, которые прошли 21 июля, стала самой низкой в истории украинских выборов в Раду: 49,84%.

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.

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25
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