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четверг, 25 июля 2019 08:38

Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
9

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Фото: Опора

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 года.

Об этом свидетельствует анализ официальных данных Центризбиркома, сделанный гражданской сетью "Опора".

Старые / новые

По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.

Больше всего "старой гвардии" имеют в своем составе партии "Европейская Солидарность" и "Оппозиционные платформа - За жизнь" (по 17). Еще 16 парламентариев прошли по спискам "Батькивщины". 32 нардепа переизбрались по мажоритарке. Другие две политические силы "Слуга народа" и "Голос" бывших депутатов в своих списках не имели.

Женщины / мужчины

Гендерный состав также изменился. В парламенте этого созыва будут работать на 8,8%, или на 39 депутаток больше. В общем, в Раду попадут 336 мужчин (79,8%) и 88 женщин (20,8%).

Больше всего женщин заведет в парламент "Слуга народа" (56). В составе "Голоса" и "ЕС" - по 9 депутаток. От Оппоплатформы и "Батькивщины" - по 5 депутаток. Если считать в процентах, то больше всего цифра у партии "Голос" - 45%. У партии "Европейская Солидарность" - 36%, "Слуга народа" - 22,1%, "Батькивщина" - 19,2%. Наименьший показатель у Оппоплатформы - 11,6%.

Дорогу будущему

В парламенте будет работать 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет; 121 депутата - от 31 до 45 лет; 58 будущим парламентариям - от 46 до 60. Также в Верховной Раде будет работать трое депутатов, которым более 60 лет. Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года. Он был избран по спискам партии "Слуга народа". Самому старшему депутату 78. Это Юрий Иоффе из списка Оппоплатформы.

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41 год - это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом, средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента.

География

Больше всего новоизбранных нардепов проживают в Киеве (182 человека). На втором месте Киевская область (26 человек), на третьем - Харьковская (24 человека). Меньше всего новоизбранных депутатов проживают в Луганской области (3 человека) и в АР Крым (1 человек).

21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Причиной досрочности стало то, что на инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду VIII. Привод - формальное отсутствие коалиции от 2016 года.

По данным ЦИК, в парламент проходят 5 партий. "Слуга народа" лидирует с 43,17% голосов. Далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,02%), "Батькивщина" (8,18%), "Европейская Солидарность" (8,11%). Замыкает проходную пятерку "Голос" с 5,83%.

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25
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