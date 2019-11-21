Депутаты хотят заставить блогеров и соцсети платить налоги

Ткаченко предлагает забов 'связать блоггеров и соцсети платить налоги. Фото: ua.news

Руководитель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко показал драфт нового закона "О СМИ", который до конца года должен уйти в Раду.

В документе указана норма регистрации онлайн СМИ, работающих в Украине. А также регистрация соцсетей с целью дальнейшего их налогообложения, пишет ua.news.

Ткаченко рассказал, что собрал собрал ограниченный круг представителей онлайн-медиа и решил с ними посоветоваться - или "зайдет" предложение? Приглашали Обоз, LIGA.net, RBC, Vox Ukraine, Pravda, LB.ua, 24-й канал и несколько информационных агентств.

"Я попросил вас не быть равнодушными к этому вопросу. Мы все равно это зарегулируем. А вот как зарегулируем, зависит от вас ", - заявил Ткаченко.

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По его словам, принцип регистрации онлайн медиа есть в некоторых европейских странах, но она добровольная. Но международный опыт крайне ограничен в примерах, если не брать экстремальные.

Депутат "Слуги народа", претендент на должность председателя Киевской городской государственной администрации Александр Ткаченко не задекларировал имение в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве - каким пользуется.