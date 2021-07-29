Депутаты "Европейской Солидарности" требуют прекратить судилище над генералом Павловским

Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"

Украинские патриоты, политики и неравнодушные граждане требуют прекратить безосновательное судилище над боевым генералом Игорем Павловским.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов во время акции в поддержку генерала Павловского у Киевского апелляционного суда.

"Эти издевательства и пытки украинских офицеров нужно прекращать. Поэтому народные депутаты от "Европейской Солидарности" сегодня здесь. Мы будем на заседании и будем требовать, чтобы были освобождены наши соратники. И чтобы эти позорные дела, которые являются сугубо политическими, были срочно прекращены. Потому что речь здесь не о законе, а о банальной мести Зеленского вместе со страной-агрессором. Это интересная комбинация, но после срыва сделки по вагнеровцам, я уже ничему не удивляюсь", - сказал он.

Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"

Кроме этого, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул, что украинские патриоты защитят тех, кто оборонял страну в тяжелые годы войны.

"Надо добиваться законности и единственный способ, который сейчас имеет общество - это показать судьям, Смирнову, Зеленскому, что Украина не бросает своих. Что так же как вытаскивали из русского плена наших ребят, так же украинское сообщество, ветераны, волонтеры, те кто был вместе в 2014-м и защищал страну продолжают это делать. Нам не "какая разница", - сказал депутат.

Он также отметил, что жену и детей генерала Павловского не пускали в суд.

"Пусть понимает суд, Зеленский и подобные, что украинское общество не позволит сдать страну. Украинское общество не позволит выпрашивать встречи с Путиным бросая за решетку боевых генералов, промышленников, всех тех, кто в 2014 защищал страну и обеспечивал защитников оружием", - отметил народный депутат.

"Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена", - резюмировал Павленко.

Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"

Напомним, что в Киевском апелляционном суде проходит судебное заседание по обжалованию меры пресечения героя обороны Мариуполя, бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, которому 12 июля Печерский районный суд города Киева определил в качестве меры пресечения содержание под стражей.