Депутаты "Европейской Солидарности" требуют прекратить судилище над генералом Павловским

 
Ексклюзивы
1/5
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 387
Обычный стол не подходит. Как выбрать мебель для празднования свадьбы дома
Обычный стол не подходит. Как выбрать мебель для празднования свадьбы дома
Просмотров: 81
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 639
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 405
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2709
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 477
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 333
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4941
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 576
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 423
Фото
Все фото
8
5
5
14
6
&quot;Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится&quot; - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
"Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится" - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
Янукович расколол Украину на &quot;три сорта&quot; - показали выставку черного пиара
Янукович расколол Украину на "три сорта" - показали выставку черного пиара
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Видео
Все видео
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Украина - наследница Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский
Украина - наследница Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 639
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1539
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1710
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1260
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 477
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 774
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 15:01

Депутаты "Европейской Солидарности" требуют прекратить судилище над генералом Павловским

  Комментировать
  Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"
Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"

Украинские патриоты, политики и неравнодушные граждане требуют прекратить безосновательное судилище над боевым генералом Игорем Павловским.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов во время акции в поддержку генерала Павловского у Киевского апелляционного суда.

"Эти издевательства и пытки украинских офицеров нужно прекращать. Поэтому народные депутаты от "Европейской Солидарности" сегодня здесь. Мы будем на заседании и будем требовать, чтобы были освобождены наши соратники. И чтобы эти позорные дела, которые являются сугубо политическими, были срочно прекращены. Потому что речь здесь не о законе, а о банальной мести Зеленского вместе со страной-агрессором. Это интересная комбинация, но после срыва сделки по вагнеровцам, я уже ничему не удивляюсь", - сказал он.

  Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"
Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"

Кроме этого, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул, что украинские патриоты защитят тех, кто оборонял страну в тяжелые годы войны.

"Надо добиваться законности и единственный способ, который сейчас имеет общество - это показать судьям, Смирнову, Зеленскому, что Украина не бросает своих. Что так же как вытаскивали из русского плена наших ребят, так же украинское сообщество, ветераны, волонтеры, те кто был вместе в 2014-м и защищал страну продолжают это делать. Нам не "какая разница", - сказал депутат.

Он также отметил, что жену и детей генерала Павловского не пускали в суд.

"Пусть понимает суд, Зеленский и подобные, что украинское общество не позволит сдать страну. Украинское общество не позволит выпрашивать встречи с Путиным бросая за решетку боевых генералов, промышленников, всех тех, кто в 2014 защищал страну и обеспечивал защитников оружием", - отметил народный депутат.

"Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена", - резюмировал Павленко.

  Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"
Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомерным, а справедливость восстановлена"

Напомним, что в Киевском апелляционном суде проходит судебное заседание по обжалованию меры пресечения героя обороны Мариуполя, бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, которому 12 июля Печерский районный суд города Киева определил в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутаты "Европейской Солидарности" требуют прекратить судилище над генералом Павловским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 11349
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 7668
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6129
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5778
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 5085
Политика
Бывшего соратника Зеленского не пустили на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности
Бывшего соратника Зеленского не пустили на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности Просмотров: 126
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
 Просмотров: 162
Депутаты "ЕС" требуют от генпрокурора обеспечить присутствие прокуроров в Апелляционном суде по Павловскому
Депутаты "ЕС" требуют от генпрокурора обеспечить присутствие прокуроров в Апелляционном суде по Павловскому Просмотров: 72
Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении и увеличении армии
Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении и увеличении армии Просмотров: 324
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия 4 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
16
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
4
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
Голосов: 7862
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть